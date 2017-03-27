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Spor

CAS, Trabzonspor’un şike davası başvurusunu reddetti

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi Trabzonspor’un Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve UEFA ile ilgili yaptığı başvuruyu reddetti

27 Mart 2017 23:59

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi Trabzonspor’un Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve UEFA ile ilgili yaptığı başvuruyu reddetti.

2010 – 2011 sezonuna ilikşin şike davasıyla ilgili UEFA’nın aldığı karara itiraz eden Trabzonspor olumlu cevap alamamış, yaptığı itirazın reddedilmesinin ardından CAS’a gitmişti. CAS’ın kararının ardından Fenerbahçe’de resmi internet sitesinden kararı duyurdu.

 

Trabzon'dan açıklama

 

Trabzonspor'un resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle: 

"Kulübümüzün UEFA, TFF ve Fenerbahçe Kulübü aleyhine yapmış olduğu müracaatın reddedildiğine dair CAS kararı bugün akşam saatlerinde avukatlarımıza bildirilmiştir.
Daha önce defaten açıkladığımız üzere bu davanın konusu yetki ve uygulanacak cezalar olup; tescillenen şikenin varlığı bu dava konusu değildir. Adı geçen kulüp ve şahısların şike eylemlerinin varlığı UEFA Disiplin Komitesi, UEFA Temyiz Kurulu, CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi kararları ile de sabittir. Kaldı ki, CAS’ın önceki kararlarında, Türkiye’de adli yargı mercilerince ne karar verilirse verilsin kendi kararlarının asla değişmeyeceğine vurgu yapılmıştır.

Kulübümüzün sürece yönelik bütün olasılıkları değerlendirerek yol haritasını belirlemiştir. CAS’a yapılan müracaatımız ile ilgili olarak yöneticilerimiz ve hukukçularımızın önceki açıklamaları ile de sabit olduğu üzere süreci bugüne kadar kararlılık ve ciddiyetle takip eden kulübümüz, bundan sonra da hukuken hakkını aramaktan ve FİFA’ya müracaattan imtina etmeyecektir!" denildi.

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