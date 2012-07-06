CAS kararını verdi, Beşiktaş'a Avrupa yolu bir yıl kapandı

Beşiktaş'ın, UEFA müsabakalarından 1 yıl süre ile men edilmesine ilişkin olarak açmış olduğu CAS davasında karar verildi ve beklendiği üzere, kulübün önümüzdeki sene Avrupa Ligi'nde mücadele etmesi yolu kapandı.

Hatırlanacağı gibi, dün gerçekleşen CAS duruşmasının konusunu, Beşiktaş 'ın, Fikret Orman yönetimi göreve gelmeden önceki döneme ilişkin (30 Mart 2011, 30 Haziran 2011 ve 30 Eylül 2011 dönemleri itibarıyla) çeşitli kulüplere, futbolculara ve resmi makamlara (SGK/Vergi Dairesi dahil) vadesi geçmiş borçlarının bulunması oluşturuyordu.

Beşiktaş , avukatı aracılığı ile duruşmada hukuken atılabilecek tüm adımları atarak ve her türlü argümanı kullanarak kendisini temsil ettirmişti. Ayrıca, Başkan Fikret Orman'da, CAS hakem heyetine hitap ederek kulübün yeni yönetiminin anlayış farklılığını ifade etmişti. Ne var ki, bu davada Beşiktaş 'ın durumunu en çok güçleştiren husus, tespit edilmiş ihlallerin yanında, Beşiktaş 'ın önceki yönetiminin, kulübün borç durumu ile ilgili UEFA 'ya gerçeğe aykırı beyanda bulunmuş olması oluşturmaktaydı.

Beşiktaş 'ın dosyası ile ilgili görüş beyan eden uzmanlar, davanın çok zor olduğunu, Beşiktaş 'ın ihlallerinin diğer dosyalarla ve kulüplerle mukayese edilemeyecek oranda yüksek miktarda bulunduğunu ve ayrıca kulüp önceki yönetimi tarafından gerçeğe aykırı beyanda bulunulmuş olmasının davayı kazanılamaz kıldığını belirtmişlerdi.

Ayrıca, Beşiktaş dosyasının, geçenlerde CAS'da olumlu karara bağlanan Bursaspor dosyasından da son derece farklı olduğu, Bursaspor 'un sadece bir takıma ve o da 400.000 Avro gibi nispeten cüzi ve hatta sonradan ödenmiş bir miktar borcu varken, Beşiktaş 'ın pek çok oyuncuya, takıma ve SGK ile vergi dairesine milyonlarca Avro'luk borcu olduğuna dikkat çekildi. Bunların yanında, Beşiktaş 'ın önceki yönetiminin borç durumuyla ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunulmasının ise UEFA ve CAS bakımından cezanın verilmesinin ve onanmasının asıl nedeni olduğu vurgulandı.

Duruşmaya girilmeden önce de, dosyanın mevcut durumu itibarıyla davada başarı şansının sıfıra yakın olduğunun altı çizilirken, konu ile ilgili değerlendirmelerini daha önce kamuoyu ile paylaşan Başkan Fikret Orman'ın "Biz önümüz kışmış gibi hesaplarımızı yapıyoruz, yaz gelirse bahtımıza diyelim" şeklindeki beyanı da Beşiktaş 'ın bu konuda büyük beklentilerinin olmadığına işaret ediyordu.

CAS'ın bu kararıyla birlikte, Beşiktaş 'ın önümüzdeki sene Avrupa Ligi'nde mücadele etmesi yolu kapandı.

Kulübün İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, CAS'ın kararından haberdar olduklarını ancak kulübe henüz resmi bir yazı gelmediğini söyledi.