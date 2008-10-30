Carvalho 3 hafta yok!



Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde (A) Grubu'nda mücadele eden Chelsea FC'nin savunma oyuncusu Ricardo Carvalho, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 3 hafta uzak kalacak.



UEFA'nın internet sitesinde yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig'de dün Hull City AFC'ye kulübünün 3-0 üstünlüğüyle biten maçta, dizinden sakatlanan Portekizli oyuncu, en az 3 hafta forma giyemeyecek.



Bir süredir devam eden sakatlığının sona ermesi üzerine, sahalara geçen hafta dönen 30 yaşındaki oyuncu, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 4 Kasım Salı günü AS Roma ile 26 Kasım Çarşamba günü de FC Girondins de Bordeaux ile yapılacak maça çıkamayacak.



FC Porto'nun eski oyuncusu Carvalho, Portekiz Milli Futbol Takımı'nın, 19 Kasım'da Brezilya ile yapacağı dostluk maçında da yer alamayacak.



