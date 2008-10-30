T24 LogoT24 Logo
Spor

Carvalho 3 hafta yok!

Chelsea FC'nin savunma oyuncusu Ricardo Carvalho, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 3 hafta uzak kalacak.

30 Ekim 2008 02:00


Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde (A) Grubu'nda mücadele eden Chelsea FC'nin savunma oyuncusu Ricardo Carvalho, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 3 hafta uzak kalacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig'de dün Hull City AFC'ye kulübünün 3-0 üstünlüğüyle biten maçta, dizinden sakatlanan Portekizli oyuncu, en az 3 hafta forma giyemeyecek.

Bir süredir devam eden sakatlığının sona ermesi üzerine, sahalara geçen hafta dönen 30 yaşındaki oyuncu, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 4 Kasım Salı günü AS Roma ile 26 Kasım Çarşamba günü de FC Girondins de Bordeaux ile yapılacak maça çıkamayacak.

FC Porto'nun eski oyuncusu Carvalho, Portekiz Milli Futbol Takımı'nın, 19 Kasım'da Brezilya ile yapacağı dostluk maçında da yer alamayacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24