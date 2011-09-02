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Spor

Carvalhal'dan futbolculara uyarı İSTANBUL (A.A)

02 Eylül 2011 17:01

-Carvalhal'dan futbolculara uyarı İSTANBUL (A.A) - 02.09.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, futbolcularıyla yaptığı toplantıda, yoğun maç temposunda herkesin forma şansını bulacağını vurgulayarak, ''Hepiniz hem fiziksel hem de mental olarak her an oynayacak kadar iyi durumda olun'' uyarısında bulundu. Siyah-beyazlı takımın bu sabahki antrenmanı öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yapan Carvalhal, 20 gün içerisinde çok hızlı bir şekilde sezona başlayacaklarını belirterek, ''Herkesin bunun bilincinde olup antrenmanlara daha fazla önem vermesini istiyorum. Bu yoğun tempoda belki de 3 günde bir maç oynayacağız ve herkesin forma şansı bulacağının farkına varmasını istiyorum. Hepiniz hem fiziksel hem de mental olarak her an oynayacak kadar iyi durumda olun'' ifadelerine yer verdi. 

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