-CARVALHAL: Oyundan memnun değilim VLADİKAVKAZ (A.A) - 26.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçında Rusya'nın Alania takımına 2-0 mağlup olmasına rağmen ilk maçtaki avantajıyla gruplara kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü ikinci maçta takımının oynadığı oyundan memnun kalmadı. Carvalhal, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında gruplara kaldıkları için mutlu olduğunu, ancak takımının oynadığı oyundan memnun kalmadığını söyledi. Alania'yı tebrik eden Carvalhal, ''Maçı hak ettiler. İlk maçı nasıl biz hak ederek kazandıysak, ikinci karşılaşmada da onlar hak etti. Tabii ki Alania'nın zor bir takım olduğunu biliyorduk. Aramızda ritim farkı vardı. Onlar 17 maç geride bıraktılar. Biz ise ilk resmi maçlarımıza çıktık. Bu nedenle eşleşme sonrası bu durum beni endişelendirdi'' dedi. Yağmur nedeniyle maçın geç başlamasının kendilerini etkileyip etkilemediği yönündeki soruyu yanıtlayan Portekizli çalıştırıcı, ''Maç öncesi yaşananların etkisi olabilir. Ama ilk maçtaki iyi oyunumuzu sergileyemedik'' diye konuştu. Ritim farkının maçtaki en önemli faktör olduğunu kaydeden Carlos Carvalhal, ''Oyuncular sanırım biraz sonuca yönelik oynadılar. İlk yarıda daha iyiydik. İkinci yarı top tutamadık. Gördüğüm kadarıyla oyuncular ilk maçın sonucuna göre oynadılar'' dedi. Gruplarda çok başarılı olacaklarını vurgulayan siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı, şöyle konuştu: ''Örnek almamız gereken ilk maçtı. İlk maçta çok daha iyisini yaptık. Bu maçta tam tersini yaptık. Böyle hataları yapmamamız gerektiğini bir kez daha gördüm. İyi futbolun üzerine koyarak ilerleyeceğiz.'' Forvet arayışları konusundaki soru üzerine Carvalhal, ''İsim veremem. Bebe'nin sakatlığı sonrası ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. Bu konuda en üst düzeyde ilgilenen başkanımız. Onun da düşünceleri konusunda bir şey diyemem'' diye yanıtladı.