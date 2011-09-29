-Carvalhal: Maçı kazanırsak çok büyük bir adım atacağız STOKE ON TRENT (A.A) - 28.09.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın karşılaşacakları İngiltere'nin Stoke City takımını yenmeleri halinde, hedefleri konusunda büyük bir adım atacaklarını söyledi. Carvalhal, yarınki zorlu maç öncesi mücadelenin oynanacağı Britannia Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, yarın lider dönüp dönmeyecekleri sorusu üzerine, ''Puan avantajı bizde. Chelsea ve Manchester United'ın berabere kaldığı ve Liverpool'un yenildiği sahada oynayacağız. Berabere kalmayı hedeflediğimiz için değil ama eğer berabere kalırsak yolumuz devam ediyor. Kazanırsak da çok büyük adım atmış olacağız'' diye konuştu. Son maça göre Stoke City maçında rotasyona gideceğini açıklayan Portekizli teknik adam, ''3 günde bir maç oynuyoruz. Çok fazla maçımız var. Çok iyi oyuncu grubumuz bulunuyor. Tabii ki maçların koşullarına ve oynayacağımız takıma göre değişiklikler yapıyoruz. Bunun futbolcularda kaygı yaratmadığını biliyorum. Herkes kolektif davranıyor. Önemli olan da bu'' dedi. -''Stoke City farklı bir takım''- Carvalhal, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Stoke City'nin hem İngiltere'de, hem de Avrupa'da farklı bir mantaliteye sahip olduğunu dile getirdi. Kendilerinin de Türkiye liginden tamamen farklı bir maça çıkacaklarına dikkati çeken siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı, şunları söyledi: ''UEFA Avrupa Ligi'nin panoramasına baktığınızda da farklı bir maç. Stoke City, İngiliz ligi içinde farklı bir takım. Kendi sahasında agresif bir ekip. Fizik olarak uzunlar ve söylemeye gerek yok, uzun toplarla oynuyorlar. Korner ve yan toplarda çok etkililer. Yandan atılan toplarda ve taç atışlarında da çok etkililer. Bunların ışığında çok iyi çalıştık. Bizim onların güçlü yanlarını etkisiz hale getirmeye çalışacağız.'' -''Zayıf yönlerinden yararlanmaya çalışacağız''- Beşiktaş'ın İngiliz takımlarına karşı iyi sonuçlar almasının yanında kötü sonuçlar da elde ettiğinin hatırlatılması üzerine Carvalhal, ''Rakibin artı yönlerine saygı duyarak sahaya çıkacağız. Duran toplarda, taçlarda ve kornerlerdeki etkilerini bildiğimiz için bu durumlara olabildiğince konsantre olmamız gerekiyor. Onların iyi yönlerinden bahsetsek de dünyanın her takımında olduğu gibi Stoke City'nin de zayıf yönleri var. Zayıf noktalarının üstüne giderek bunlardan yararlanmak isteyeceğiz. Öncelikli düşüncemiz kalemizden uzak oynamak ve topu yerde tutmak. Rakip buna ne kadar izin verir yarın göreceğiz. Ama amacımız bu'' diye konuştu.