-Carvalhal: ''Grubun en iyi takımıydık'' İSTANBUL (A.A) - 14.12.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Stoke City maçında galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Carvalhal, 3-1 kazandıkları Stoke City maçı sonrası katıldığı basın toplantısında, sahada çok iyi mücadele ettiklerini ifade ederek, ''Bugün sahada maçı hak eden takım bizdik, sahada iyi oynayan bizdik. Sadece sahada değil grubun en iyi takımıydık ve hak ettiğimiz yerde bitirdik'' diye konuştu. Bugüne kadar kolay bir süreç geçirmediklerini kaydeden Portekizli teknik adam, ''Ancak bundan sonraki dönemde Futbol Federasyonu'ndan talepte bulunabiliriz. Daha çok puan almak, Türk takımlarını iyi yerlere getirmek için mücadele ediyoruz ve maçların zaman aralıkları konusunda esnek davranılması gerekiyor'' şeklinde konuştu. Carvalhal, futbolcularını ortaya koydukları mücadele nedeniyle tebrik ederek, ''Çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Ligde iyi durumdayız. Avrupa Ligi'nde grubu lider bitirdik. İyi bir futbolcu grubuna sahibiz ve bu başarının sahibi de o iyi gruptur'' ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın her geçen gün daha iyi oynadığının belirtilmesi ve hedeflerinin sorulması üzerine Carvalhal, ''Hep günlük yaşıyoruz. 3 gün arayla maç oynamak futbolcular için hiç kolay değil. Bu 3 günlük maç süreleri arasında, futbolcularım çok profesyonel oldukları için dinlenme dönemini iyi geçirdiler. Bazen aksaklıklar yaşayabiliyoruz. Bunu Gençlerbirliği'ne kaybederek yaşamıştık. Son haftalarda iyi mücadele ediyoruz. Biz geçmişe dönmeyip daha ilerisine bakıyoruz. Bu maçı bitirdik ve şimdi pazar günü yapacağımız maça hazırlanacağız'' diyerek sözlerini tamamladı.