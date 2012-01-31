-Carvalhal: Erken gelen gol etkiledi KAYSERİ (A.A) - 30.01.2012 - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, Beşiktaş takımındaki futbolcularla beraber olmaktan büyük bir onur ve gurur duyduğunu, sahadaki mücadelelerini çok beğendiğini ifade ederek, ''Erken gelen bir gol, oyunumuzu etkiledi. Daha sonra gelen kırmızı kart da olumsuz oldu'' dedi. Carvalhal, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, 1-0 yenik kapattıkları ilk yarının devre arasında maçı çevirmenin daha iyi oynamaktan ve mücadele etmekten geçtiğini bildiklerini ve bunu istediklerini belirterek, ''İkinci yarı oyunu çevirecek fırsatları da yakaladık, ancak iyi değerlendiremedik ve maçı kaybettik. Kayserispor'u kazandığı için tebrik ediyorum'' diye konuştu.n desteğini bekliyoruz'' diyerek sözlerini tamamladı. -Kayserispor cephesi- Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, ''İlk önce stat çalışanlarını tebrik etmek istiyorum. Gerçekten zorlu kış şartlarına göre saha çok güzeldi. Emeği geçen herkesi kutluyorum'' dedi. Son iki maçta takımının gösterdiği performansı çok beğendiğini belirten Arveladze, ''Takımım, eksikliklerine ve çok genç olmalarına rağmen, çok iyi mücadele ediyor. Bugün Beşiktaş gibi çok iyi bir takımı yendik. Oyuncularımı tebrik ediyorum'' diye konuştu. Arveladze, takımın ikinci yarıya iyi başlamadığını, ancak sistemin oturmasına, oyuncuların mücadelesinin de eklenmesiyle başarının geldiğini, gelecek günlerde takımın daha iyi olacağına inandığını sözlerine ekledi.