-Carvalhal: Bugün kazanmamız çok önemliydi İSTANBUL (A.A) - 30.10.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, yoğun maç trafiği içinde Sivasspor karşısında kazanmalarının çok önemli olduğunu söyledi. Carvalhal, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında öncelikle yoğun maç trafiğine değinerek, şöyle konuştu: ''Mersin İdmanyurdu ile oynadığımız zorlu maçtan sonra gece 2'de İstanbul'a vardık. 2 gün sonra Fenerbahçe ile fizik mücadelesi yüksek bir maç oynadık. İki günlük aradan sonra bugün maça çıktık. Bu kadar kısa süre içinde maç oynamamız ve arkasından yeni maçın gelmesinin bizi zorlayacağını biliyorduk. Sivasspor gibi iyi mücadele eden bir takma karşı oynayacağımızın farkındaydık. Oyuncularımıza pragmatik olmamız gerektiğini ve kazanmamızın önemli olduğunu söyledim. Kazandık ve iyi kazandığımızı düşünüyorum.'' Guti, Fernandes gibi futbolcuların kadroya alınmamaları ile ilgili bir soruya Carvalhal, ''Kazandığımız zaman hep olmayan oyuncular hakkında konuşuluyor. Ben burada olmayan oyuncular hakkında konuşmak istemiyorum. Bunun burada oynayan futbolculara saygısızlık olduğunu düşünüyorum'' diye yanıt verdi. Carvalhal, son dönemlerde kadroda fazla değişiklik yapmadığının belirtilmesi üzerine, ''Bazı anlarda aynı takımın oynamasının önemli olduğu durumlar var. Duygusal olarak, psikolojik olarak takım olgusunun, kollektif olgunun yerleştiğini gördüm. O nedenle oynayan futbolculara tekrar şans verdim'' şeklinde konuştu. -Dinamo Kiev maçı- Dinamo Kiev ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçıyla ilgili bir soru üzerine de Carvalhal, ''Bugün kazanmamız çok önemliydi. Artık bir gün fazla dinlenme şansımız var. Bir gün daha fazla maça hazırlanma şansımız var. Özellikle Dinamo Kiev maçında, Fenerbahçe ve Sivasspor karşılaşmalarından daha iyi oynayacağız'' diyerek sözlerini tamamladı.