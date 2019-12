-Carvalhal: Aldığımız risk galibiyeti getirdi TEL AVİV (A.A) - 02.12.2011 - Bülent Aslan - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, Maccabi Tel Aviv maçının son dakikalarında aldıkları riskin galibiyeti getirdiğini söyledi. Carvalhal, 3-2 kazandıkları maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, maçın zor olacağını beklediklerini ifade ederek, ''İkinci yarının başında golü bulmak bizim için önemliydi. Maçı tamamen kontrolümüz altına aldık ve rakibe pozisyon vermedik. Bir kornerle maç 2-1 oldu. Bu gol hem rakibi, hem taraftarı hareketlendirdi. Sonra 2-2 oldu ve maç zora girdi'' ifadelerini kullandı. ''Maç zora girdi çünkü biz 2-2 iken Kiev deplasmanda 1-0 öndeydi'' diyen Portekizli teknik adam, şöyle devam etti: ''Bizim alacağımız mağlubiyet Avrupa Ligi dışında kalmamızı sağlayabilirdi. Stoke City golü bulup beraberliği yakaladı. Biz de risk alabileceğimizi düşündük. Risk alma lüksümüz vardı. Bu riski almamız sonucunda da birkaç pozisyon bulduk ve sonunda da gole ulaştık. Bu risk galibiyeti getirdi. Bu galibiyet bizi mutlu etti.'' -Quaresma'ya övgü- Maçta 2 güzel gol atan Ricardo Quaresma'ya da övgüde bulunan Carvalhal, ''Beni en çok mutlu eden Ricardo'nun her geçen gün takım oyunu içine girmesi. Bu canlanması ile birlikte defansa da yardım ediyor. Ofansif olarak da rakibi çok zorluyor. Benim için önemli olan onun takım oyunu içinde işini iyi yapması. Bu aralar da bunu iyi yapıyor'' diye konuştu. -''Çok maç oynuyoruz''- Hem Spor Toto Süper Lig, hem de Avrupa Ligi'nde mücadele ettiklerini kaydeden Carvalhal, çok maç oynamalarından yakınarak, şöyle devam etti: ''Kazansak da kaybetsek de her zaman iyi oynuyoruz. 2-3 gün içinde maç oynamak çok zor. Biz ve Trabzonspor farklı kulvarlarda yarışıyoruz. Pazartesi günü, ardından perşembe günü maçımız var. Sonra da pazar günü sahaya çıkacağız. Bu maçların ardından da Stoke City ile oynayacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bazen kazanıyoruz, bazen kaybediyoruz. Ama 2-3 günde bir maçları ben koymuyorum. Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında iyi oynadık. Aynı oyuncularla bunu daha ileriye götürmek istiyoruz. Her şeyden önemlisi kazanmaktır, bugün de kazandık.'' -Quaresma'nın görüşleri- Beşiktaş'ın maçı kazanmasında başrol oynayan Ricardo Quaresma, her geçen maç daha iyi bir futbol ortaya koyduğunu söyledi. Karşılaşma sonrasında açıklama yapan Portekizli futbolcu, şöyle konuştu: ''Her geçen maç daha iyi oynuyorum. Goller atmaya başladım ve attığım gollerle kazanmamız beni mutlu ediyor. Yoğun maç temposuna alışığım. Rakibe pozisyon veriyoruz. Bunlar olmaması gereken hatalar, bunu düzeltmemiz lazım.'' -Iwanir üzgün- Maccabi Tel Aviv Teknik Direktörü Mordehay Iwanir ise son dakikada gelen yenilgi nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. Iwanir, maçın belli bölümlerinde çok iyi oynadıklarını ifade ederek, ''Zaman zaman çok iyi oynadık. Ama yine İstanbul'daki gibi hatalar yaptık. İlk yarı ve ikinci yarıda uzatma dakikalarında gelen goller, mağlubiyeti getirdi'' dedi.