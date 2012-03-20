Carvalhal affetti, Q7 affetmedi!

T24 - Hafta içinde 3-0'lık Atletico Madrid yenilgisiyle UEFA Avrupa Ligi'ne 3. turda veda eden Beşiktaş, ligde karşılaştığı Manisaspor'u 4-1 mağlup etti. Carvalhal ile tartışan ve son 2 resmi maçta kadroya alınmayan Quaresma, attığı 2 golle maça damgasını vurdu.

Beşiktaş karşılaşmaya Cenk Gönen, Hilbert, Sivok, Egemen Korkmaz, İsmail Köybaşı, Mustafa Pektemek, Fernandes, Ernst, Veli Kavlak, Simao ve Almeida 11'i ile başlarken konuk ekip Manisaspor ise İlker Avcıbay, Akaminko, Dixon, Hüseyin Tok, Ferhat Çökmüş, Ahmet İlhan Özek, Yiğit İncedemir, Murat Erdoğan, Nizamettin Çalışkan, Isaac, Kahe 11'i ile sahadaki yerini aldı.

Karşılaşmaya iki takımda kontrollü başladı. Orta alanda rakibine oranla daha etkili olan Beşiktaş ilk tehlikeli atağını 9. dakikda Mustafa Pektemek ile yakaladı. Manuel Fernandes orta sahada seri çalımlarla ilerleyip savunmanın arkasındaki Mustafa Pektemek'e topu aktardı. Ceza sahasında topla buluşan Mustafa hamle yapmakta geçikince kaleci İlker tehlikeyi önledi.

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Rakip kalede 1 dakika içinde iki tehlikeli atak yakalayan ev sahibi Beşiktaş golü bulamadı. İkinci pozisyonda Fernandes ile sonuca gidemeyen siyah-beyazlı ekip Mustafa Pektemek ile bu sefer de direğe takıldı. Hugo Almeida'nın sağ kanattan ortasına Mustafa Pektemek kafa vurdu. Top direkten döndü.

İlk dakikaların aksi maça 10. dakikadan itibaren tempo geldi. Orta alanı rahat geçen Beşiktaş rakip kalede kolay pozisyonlar bulmaya başladı. Kontra ataklarla Beşiktaş kalesinde gol arayan Manisaspor yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

Maçın 18. dakikasında ev sahibi Beşiktaş'ta sahneye Portekizli yıldızı Hugo Almedia çıktı. Fernandes'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafa vuruşunu yapan Hugo Almeida, topu uzak köşeye göndererek Beşiktaş'ı 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Manisapor kalesine ikinci gol için yüklenen Beşiktaş, kontra atak sonucu kalesinde büyük bir tehlike yaşadı. Isaac ile beraberlik golüne yaklaşan Manisaspor kale direğini geçemedi. Ahmet İlhan'ın sol kanattan yaptığı ortaya ceza alanında bomboş durumda bulunan Isaac vurdu. Top direkten dışarı çıktı.

25. dakikadan itibaren temposunu kaybeden Beşiktaş, top kayıplarında da artış yaşadı. Beşiktaş yarı sahasında etkili bir oyun ortaya koyamayan Manisaspor ataklarını genelde sağ kanattan geleştirdi ilk 45 dakika boyunca. Beşiktaş ise Portekizli yıldızı Manuel Fernandes, kanat bekleri Hilbert ve İsmail Köybaşı ile etkili ataklar geliştirdi rakip kalede.

32. dakikada ara pasta savunmanın arkasında topla buluşan Isaac, İsmail'e rağmen pozisyonunu aldı. Ancak bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Cenk'in ayaklarıyla önlediği topu İsmail daha sonra uzaklaştırdı.

Manisaspor ikinci yarının sonlarında beraberlik için ataklarını sıklaştırsa da bu girişimler sonuç vermedi.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca ev sahibi Beşiktaş soyunma odasına 1-0 üstün giden taraf oldu.

İkinci yarıya daha iyi başlayan Manisaspor, Beşiktaş kalesinde pozisyonlar bulmaya başladı. İlk ciddi pozisyonunu 49. dakikada bulan konuk ekip beraberlik şansını değerlendiremedi. Manisaspor orta sahada kurduğu baskıyla Beşiktaş'ı top kaybına zorlayan Manisaspor yakaladığı fırsatları gole çeviremedi.

59. dakikada Beşiktaş'ta sakatlanan Hugo Almeida yerini Ricardo Quaresma'ya bıraktı. Oyuna girer girmez topla buluşan Ricardo Quaresma 60. dakikada takımı 2-0 öne geçirdi. Fernandes'in sağ kanada attığı ara topa hareketlenen Simao topu bekletmeden ceza alanı içindeki Quaresma'ya aktardı. Portekizli yıldıza topu fileleri yuvarlamak kaldı:2-0.

İnönü sahne Quaresma'nın. 59. dakikada oyuna giren Portekizli yıldız 65. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma, son çizgiye kadar indikten sonra sıfırdan yaptığı vuruşla mükemmel bir gole imza attı:3-0.

Sol taç çizgisinde topla buluşan Manuel Fernandes, 3 kişiyi çalımlayarak ceza sahasına sokuldu ve ceza sahası çizgisi üzerinden mükemmel bir vuruşla İlker'i avladı:4-0.

Beşiktaş'ta Veli Kavlak ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.

Farkı 4'e çıkardıktan sonra iyice rahatlayan Beşiktaş oyunun kontrolünü de eline aldı ve Manisaspor'a gol şansı tanımadı. Farkı azaltmak için çabalayan Manisaspor aradığı golü uzatma dakikalarında Ferhat Çökmüş ile buldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmazken Beşiktaş sahasında konuk ettiği Manisaspor'u Portekizli yıldızları Almedia, Fernandes ve Quaresma(2) golleriyle 4-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 53'e çıkarırken konuk ekip Manisaspor 32 puanda kaldı.

Beşiktaş: 4 - Manisaspor: 1

Stat: Fiyapı İnönü

Hakemler: Barış Şimşek xx, Erdinç Sezertam xx, Mehmet Metin xx

Beşiktaş: Cenk Gönen xx, Hilbert xx (Dk. 90 2 Ekrem Dağ ?), Sivok xx, Egemen Korkmaz xx, İsmail Köybaşı xx, Mustafa Pektemek xx (Dk. 54 Necip Uysal xx), Fernandes xxx, Ernst xx, Veli Kavlak xx, Simao xx, Almeida xx (Dk. 59 Quaresma xxx)

Manisaspor: İlker Avcıbay xx, Akaminko xx, Dixon xx, Hüseyin Tok xx, Ferhat Çökmüş xx, Ahmet İlhan Özek xx, Yiğit İncedemir x, Murat Erdoğan x (Dk. 86 Vucicevic x), Nizamettin Çalışkan x (Dk. 81 Bekir Yılmaz x), Isaac xx, Kahe x

Goller: Dk. 18 Almeida, Dk. 60 ve 65 Quaresma, Dk. 90 Fernandes (Beşiktaş), Dk. 90 7 Ferhat Çökmüş

Kırmızı kart: Dk. 90 6 Veli Kavlak (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 20 Kahe, Dk. 42 Akaminko, Dk. 75 Ferhat Çökmüş, Dk. 90 5 Yiğit İncedemir (Manisaspor), Dk. 90 6 İsmail Köybaşı (Beşiktaş)