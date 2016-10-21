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BBC Türkçe

Carter: Türkiye ve Irak Musul konusunda prensipte anlaştı

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Ankara ve Bağdat'ın, 'Türkiye'nin Musul operasyonunda yer almasıyla ilgili anlaştığını düşündüğünü' açıkladı.

21 Ekim 2016 22:08

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, 'Ankara ve Bağdat'ın, Türkiye'nin Musul operasyonunda yer almasıyla ilgili anlaştığını düşündüğünü' söyledi.

Türkiye'yi ziyaret eden Carter gün içinde Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü.

Carter, söz konusu açıklamayı Erdoğan'la görüşmesinden sonra yaptı.

Bu konuda Irak hükümetinin kesinlikle onayının gerektiğini belirten ABD Savunma Bakanı, Türkiye'nin Musul'daki olası rolünün ayrıntılarının belli olmadığını söyledi.

Türkiye, IŞİD'i Musul'dan geri almak için gerçekleştirilen operasyonda yer almak istediğini belirtiyor.

Ankara ile Bağdat arasında son dönemde Türkiye'nin Başika Askeri Üssü üzerinden gerilim yaşanıyor.

Carter, daha erken saatlerde yaptığı açıklamada ise 'Türkiye'nin IŞİD'e karşı icra edilecek operasyonlara katılmasını istediklerini' söyledi.

Carter, Işık'la görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarını desteklediklerini belirtti:

"IŞİD'e özel bir önem verdiği Dabık'ın sizin desteklediğiniz ÖSO güçlerince kurtarılmasından dolayı sizi tebrik ediyorum. Bütün dünya bunun için müteşekkirdir. Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan kaynaklanan milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaparak büyük yük taşıdığını görüyoruz."

"Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki gelişmelerle ilgilenmesi makuldür" diyen Carter şunları ekledi:

"Hudut güvenliğinizin sağlanması için tedbir almanızı destekliyoruz. Türkiye'nin IŞİD'e karşı icra edilecek operasyonlara katılmasını istiyoruz. Türkiye ile bazen görüş ayrılıklarımız olabilse de, prensiplerde daima mutabıkız.

"Terörizmin her türlüsüne karşı çıkmak da bu prensipler arasındadır. Neticede, aynı amaçlara nasıl ulaşılabileceği hususunda izlenecek yöntemlerde farklılıklarımız olabiliyor, ama iki yakın müttefik olarak her konunun üzerinde çalışarak bunları aşabiliriz."

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