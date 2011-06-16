-CARSTENS IMF BAŞKANLIĞI İÇİN DESTEK ARIYOR PEKİN (A.A) - 16.06.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanlığı görevi için Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde ile yarışacak Meksika Merkez Bankası Başkanı Agustin Carstens, destek arayışlarına Çin'de devam etti. Pekin ziyaretinde Çin Merkez Bankası Başkanı Zhou Şiaochuan ve Çin Maliye Bakanı Şie Şuren ile görüşen Carstens, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa'nın IMF'de temsil hakkının fazla olduğunu belirterek, ''Bu zaman zarfında Avrupa'nın liyakat temelinde bir süreç ruhuna sahip olmayı benimsememesi üzüntü verici'' dedi. ''Gerçek şu ki Avrupa, Lagarde resmen adaylık başvurusunda bulunmadan ve hatta bütün adaylar açıklanmadan önce Lagarde'ı desteklemeye karar vermişti, bu kesinlikle onların adayların liyakatını değerlendirmediğini gösteriyor'' diyen Carstens, Avrupa'nın, bölgenin borç krizini çözmeye yardımcı olmak amacıyla kendilerinden birini seçme arzusunu anlayabileceğini, ancak uluslararası finansal kuruluşları yönetmesi için gelişmekte olan ekonomilere daha fazla yetki verilmesinin zamanının geldiğini söyledi. Şiaochuan ve Şuren ile görüşmesinin ''verimli ve samimi'' geçtiğini belirten Carstens, Çin'e, dünyanın ikinci büyük ekonomisi rolüne denk düşecek şekilde IMF'de ''kapsamlı rol'' oynaması çağrısında bulundu. Pekin'in desteğini alıp alamadığı konusunda yorum yapmayan Carstens, ''Gelişmekte olan ekonomilerin IMF'de mevcudiyetinin kesinlikle daha güçlü olması gerektiğinin altını çizdim. Şimdiye kadar atılan adımlar ürkekti ve daha fazla temsilin sağlanması için daha fazla reforma ihtiyacımız olduğunu söylemeliyiz'' diye konuştu. Çin, şu ana kadar IMF başkanlığı seçiminde kimi destekleyeceğini açıklamadı. IMF İcra Direktörleri Kurulu, IMF'nin yeni başkanını 30 Haziran'a kadar seçmeyi hedefliyor.