Çarşı'nın beraatı ikinci kez temyiz edildi

Taksim’deki Gezi Parkı gösterilerine katıldıkları için yargılanıp beraat eden Beşiktaş Çarşı Grubu üyesi 35 taraftar hakkındaki karar, ikinci kez temyiz edildi. Savcılık, taraftarlara 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre ceza verilmesini istedi. Bir ay önce de İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği hareket geçmiş, temyiz dilekçesi vermiş ve grubun “darbe” suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; Savcı Yavuz Pehlivan’ın 10 Şubat tarihli temyiz dilekçesinde, Çarşı Grubu üyesi sanıkların Taksim’deki Gezi Parkı gösterilerine katıldıklarına dair aralarında iletişim tespitlerinin bulunduğu belirtildi. Sanıklardan Numan Bülent Ergenç, Cem Yakışkan, Güray Sözmen, Halil İbrahim Erol, Erol Özdil, İbrahim Halillullah Turan, Ayhan Güner, Mahmut İli, Yusuf Demirci ve İbrahim Aydın’ın “gösterilerin düzenlenmesi ve yönetilmesi açısından Beşiktaş taraftar grupları içerisinde yer alan sanıklar arasında önde gelen ve yöneten konumda oldukları” iddia edildi. Diğer sanıkların ise katılan durumunda bulunduğu belirtildi. Bu nedenle tüm sanıkların 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan cezalandırılması istemiyle kararın bozulması talep edildi.

Bir ay önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekici temyiz başvurusunda bulunmuştu. Ekici dilekçesinde, Çarşı Grubu’ndan 35 sanığın “hükümeti devirmek” için Beşiktaş’taki Başbakanlık Çalışma Ofisi’ni işgal etmek istediğini, eş zamanlı olarak da Ankara’daki eylemcilerle irtibat kurarak başkentteki ofisi ele geçirmeye yöneldiğini ve böylelikle hükümetin kanun dışı eylemlerle ortadan kaldırılmaya çalışıldığını ileri sürmüştü. Dayanak olarak, sanıkların “Her gün savaş her gün direniş”, “Kemalist memalist”, “Yemişim AVM’sini de Gezi Parkını da ağacını da ihtilal başladı” şeklindeki kimi telefon görüşmeleri ile sanıklarda bulunduğu öne sürülen sis bombası, gaz maskesi ve bazı mermiler göstermişti.