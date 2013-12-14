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Yaşam

Çarşı'dan Doğu ve Güneydoğu'daki en fakir köy okullarına yardım

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'nın başlattığı kampanya ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki en fakir köy okullarına kırtasiye malzemesi, oyuncak, ayakkabı, çorap ve BJK atkısı gönderildi

14 Aralık 2013 10:45

Çarşı köy okullarındaki öğrenciler için topladığı kırtasiye malzemeleri, giyecek ve oyuncakları gönderdi.

Beşiktaş'ın sosyal sorumluluk projeleriyle ve yaptığı yardımlarla tanınan ünlü taraftar grubu Çarşı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en fakir köy okullarındaki çocuklar için bir yardım kampanyası başlatmıştı.

Köy okullarındaki çocuklar için başlatılan kampanyaya, kırtasiye malzemesi, oyuncak, ayakkabı, çorap ve BJK atkısı alarak katılan yardımseverlerin yardımları köy okullarına gitti.

Yardım eşyaları ile dolu olan TIR, Beşiktaş Kızılay şubesi önderliğinde Marmara Lojistik Hareket Affet Bölgesi'nden hareket etti.

 

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