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Ekonomi
Deutsche Welle

Çarşıda ekonominin nabzı dövizde atıyor

Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve doların yükselişi nedeniyle Türkiye ekonomisi zor günler geçiriyor. Bu durumun çarşıya nasıl yansıdığını araştırdık.

23 Mayıs 2018 20:31

Amerikan Doları, Çarşamba sabahı Türk Lirası karşısında 4,92 seviyesini görerek tarihi rekorunu tazeledi. Gün içinde yapılan alımlarla birlikte doların değeri bu seviyeden 4,8 bandına geriledi. Türkiye'de çarşı - pazarın nabzının attığı Eminönü'nde ise dükkan sahipleri de tüketici de tedirgin. Dövizdeki hareketlenme pazarda en çok ithal ürünleri etkiliyor. Bu nedenle son haftalardaki olağandışı yükseliş nedeniyle pek çok kişinin gözü döviz bürolarındaki fiyat tabelalarında. İstanbul'dan Kürşat Akyol, Eminönü'nde piyasanın nabzını tuttu.

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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