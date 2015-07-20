Çarşı: Yüreğimiz yandı, Quaresma’nın havaalanı karşılaması iptal edilmiştir!

Beşiktaş'ın Çarşı taraftar grubu, Suruç'taki bombalı katliamdan dolayı yarın Ricardo Quaresma'yı karşılamaya gitmeyeceklerini belirterek, "Suruç’ta yaşanan katliamda yitirdiğimiz vatandaşlarımızın acıları yüreğimizi yakmıştır. Quaresma’nın havaalanı karşılaması iptal edilmiştir" açıklamasını yaptı.
Beşiktaş taraftar grubu Çarşı Twitter hesabından, yarın İstanbul 'a gelmesi beklenen Ricardo Quaresma'ya yapacakları karşılamayı iptal ettiklerini açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Suruç’ta yaşanan katliamda yitirdiğimiz vatandaşlarımızın acıları yüreğimizi yakmıştır. Quaresma’nın havaalanı karşılaması iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.