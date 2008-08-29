Çarşı yerini aldı

Çarşı yeniden tribünde sahne aldı. Geçtiğimiz sezon sonu mayıs ayında fesih kararı alan, daha sonra ligin başlamasına kısa bir süre kala yeniden tribünde olacaklarını açıklayan Çarşı grubu dün akşam oynanan maçta takımlarını yalnız bırakmadı.



Beşiktaş'ın, İstanbul'daki taraftarlarıyla tam 109 gün sonra buluşması muhteşem oldu. BJK İnönü Stadı'nın tribünlerini büyük oranda dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarına büyük destek verdi.

Taraftarlar, özellikle maçın ikinci yarısında tribünlerde renkli görüntüler oluştururken, karşılaşmanın son bölümünde ezeli rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray aleyhine küfürlü tezahürat yaptı.