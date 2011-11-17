Çarşı, Van için ayağa kalktı!

T24 - Beşiktaş’ın en etkili taraftar grubu "Çarşı", Van’da yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarabilmek amacıyla kampanya başlatıyor.



Siyah-beyazlı taraftarlar, internet siteleri vasıtasıyla duyurdukları kampanyanın, Galatasaray ile 20 Kasım Pazar günü oynanacak derbi maçla birlikte başlayacağını açıkladılar.



Kızılay ile ortak gerçekleşecek kampanya boyunca, taraftarlar Kızılay’ın belirleyeceği hesaplara maddi yardımda bulunabilecek. "Van üşüyor, acının coğrafyası olmaz" sloganıyla başlatılan kampanyada taraftarlardan ayrıca, derbi maça gelinirken bağışlamak için kışlık kıyafetler getirilmesi de istendi.



"Çarşı" grubu, 10 gün boyunca taraftarların maç öncesi buluşma yeri olan Kazan Birahanesi önünde yardım masaları oluşturulacağı ve yardımların daha sonra Süleyman Seba Spor Salonu’nda toplanıp, buradan da bizzat "Çarşı" tarafından, Beşiktaş Belediyesi’nin vereceği destekle Van’a götürüleceğini açıkladı.



Grubun internet sitesinde, taraftarlara yardımda bulunmaları için duygusal bir yazı da yayımlandı. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Acı her coğrafyada aynı acıtır, acının rengi olmaz dedik.

Kara gözlü çocuk, Yunus, omzunda bir babanın eliyle bakıyordu hayata...

Biz, henüz ölmemişken uzatalım elimizi...

Bu pazar günü maça gelirken elin boş gelme!

Hayat getir biraz...

Yedi yaşındaki Denizler naylon çadırlarda donarak ölmesin.

Bu pazar günü maça gelirken umut getir!

Getir ki, öğretmen Yusufların cansız bedenleri değil, emekleri taşınsın eller üstünde...

Bu pazar günü maça gelirken cebindeki bozuk parayı tamir ettir de gel.

Kızılay’ın nezaretindeki kumbaralara sessizce düşsün kağıttan armağanın...

Bu pazar günü maça gelirken, hava durumuna aldanma sakın!

Mevsim kış, ona göre gel...

Fazladan ceketinle, kazağınla, atkınla, berenle...

Üşüyen insanlarımız için kat kat kuşan da öyle gel...

Van’da Beşiktaş Çarşı Mahallesi

Adresimiz budur.

Bu pazar günü maça gelirken yüreğin boş gelme Kartalım, aç kanatlarını...

Van üşümesin."







