-ÇARŞI GRUBU LİDERİ MARKARYAN TABANCAYLA YARALANDI İSTANBUL (A.A) - 27.11.2010 - Beşiktaş Çarşı Grubu lideri Alen Markaryan, Üsküdar'da tabancayla vurularak yaralandı. Beşiktaş'ın tribün lideri Markaryan, tartıştığı diğer tribün liderlerinden H.D. tarafından tabancayla vuruldu. Zanlı H.D. olay yerinden kaçtı, Markaryan ambulansla Kadıköy Acıbadem Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi süren Markaryan'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Bu arada, bir grup taraftar, olayın ardından hastane önünde toplandı.