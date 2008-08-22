Çarşı feshedilmeye de karşı!

Beşiktaş Kulübü'nün en büyük taraftar grubu Çarşı, yeni sezonda tribünlerdeki yerini alacağını açıkladı. Mayıs ayında kendini feshettiğini açıklayan Çarşı Grubu'nun internet sitesi forzabesiktas.com'dan yapılan açıklamada, ''Dosta düşmana ilan ediyoruz. Yeni dönemde Çarşı Grubu olarak yeniden tribünlerde olacağız'' denildi.





Bir dönem dinlenmek ve dinlemek istediklerini belirten grup, 25 yıllık onurlu ve tutkulu davalarının sorunlarını tartışmak, bugüne kadar vardıkları noktayı daha da ileriye taşıyacak bir anlayış geliştirmek istediklerini, Çarşı hakkında bugüne kadar ileri geri konuşanların da eteklerindeki taşları dökmesini beklediklerini ifade etti.





Çarşı'ya, dostlarının ve rakiplerinin de saygı duyduğu vurgulanan açıklamada, ''Çarşı'dan yoksun olmak, Türkiye'de futbol kültürünün de eksik kalması demekti. Bu saygınlığı kazandırmaktan övünç duyduk. Ayrıca aradan geçen üç aylık zaman diliminde Çarşı'nın yokluğunda hiç kimse, hiçbir kurum, bizleri suçlayan, bizlerin yüzünü kızartacak ve bizleri zan altında bırakacak hiçbir belge ve bilgi yayınlayamadı'' ifadeleri yer aldı.





Açıklamada,'Şimdi dosta düşmana ilan ediyoruz. Yeni dönemde Çarşı grubu olarak yeniden tribünlerde olacağız, zira Beşiktaş haberlerini sadece kaos, dedikodu, problem ve husumet üzerinden kurgulayan basına karşı 'Forza Beşiktaş' diyeceğiz. Tribünleri terk etmeyeceğiz, zira birlik ve bütünlüğümüze sahip çıkmak için bütün iyi niyetimizle Beşiktaş camiasının emrinde olacağız'' görüşlerİne yer verildi.

