Çarşı betonlaşmaya karşı!

T24 - Ali Sami Yen Stadı'nın yıkılmasının ardından söz konusu arazinin nasıl değerlendirileceği konusu netleşmedi. Stadın yerine gökdelenler dikilmesi için proje başlatılmış, ancak Şişli Belediyesi CHP'li meclis üyeleri İstanbul 2. İdare Mahkemesi'ne başvurarak yürütmenin durdurulmasını istemişti. Mahkeme oy birliğiyle yürütmeyi durdururken meclis üyeleri ve bölgede yaşayan vatandaşlar, stadın yeşil alan haline getirilerek halkın kullanımına açılmasını istiyor. Bu amaçla yarın saat 11.00'de Şişli Meydanı'ndan stada kadar yürüyüş yapılacak.

Habertürk'ün haberine göre; meclis üyesi Dursun Çaltı, "Buradaki amaç bir siyasi partinin propagandası değildir. TOKİ'nin halka ait olan söz konusu 60 dönümlük arsayı; içinde koşu parkurları, süs havuzları, rekreasyon alanları, oyuncak müzeleri ile bisiklet yollarının olduğu yemyeşil bir alan haline getirmesini istiyoruz. Bu isteğe katılan herkesi yürüyüşe bekliyoruz" dedi.



Çarşı'dan büyük destek

Eylem kararına en büyük destek ise Çarşı grubundan geldi. Yürüyüşe çağrı için bir afiş hazırlayan siyah-beyazlılar, Yüzyılın Derbisi başlığıyla ilginç bir afiş hazırladılar. Buna göre, yarın yapılacak eylemde, iki takım karşılaşacak.







Çarşı grubunun "bizim takım" dediği takımın oyuncuları, "Servi, Meşe, Gürgen, Köknar, Kavak, Karadut, Ihlamur, Ceviz" gibi ağaçlardan oluşuyor. Rakip Takım'da ise "Bezon, Trafik, Gürültü, çöp, Mikrop, Toz, Duman, Deprem, Erezyon" gibi oyuncular yer alıyor. Ali Sami Yen Stadı'nda oynanacak maçın hakemliğini ise Devlet yapıyor. "Şişli Ölmesin" diyen Çarşı taraftarları, yapılmasını istedikleri Şişli Ali Sami Yen Doğal Parkı için, "Yükselen binalar ve residencelar yüzünden hava sirkülasyonu sıfır olan, cehennem sıcağında, kirli gazların solunduğu, binaların gölgesinde, güneşin yüzünü dahi göremeyen ilçe sakinleri için AKCİĞER olacak" diyor.





