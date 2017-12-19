Çarşamba'yı sağanak vurdu

ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Çarşamba ilçesinde sabaha karşı etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve işyerlerinde su baskınları meydana geldi.

Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle Kirazlıkçay Mahallesi, Değirmenbaşı Caddesi\'nde bazı ev ve işyerlerini su bastı. Çok sayıda kişi itfaiye ve belediyeyi arayarak yardım istedi. Su basan evlerdeki eşya kullanılamaz hale geldi. Yağmurun dinmesiyle birlikte ev ve işyerlerindeki sular tahliye edildi.



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