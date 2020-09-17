Çarşamba Şeker Fabrikası, 9 yıl aradan sonra yeniden üretime başlıyor

AKP hükûmeti döneminde bir bölümü satılan, bir bölümü kapatılan şeker fabrikalarından biri olan Çarşamba Şeker Fabrikası yeniden üretime başlıyor.

Türkşeker’den yapılan açıklamaya göre 8 Aralık 1989’da üretime başlayan ve 2011’e kadar faaliyet gösteren Çarşamba Şeker Fabrikası, yaklaşık 9 yıl aradan sonra yeniden üretime başlayacak. Pandemi nedeniyle açılışı geciken fabrikanın bu yıl içerisinde devreye alınması bekleniyor.

Orta Karadeniz’de 22 yıl boyunca şeker pancarını işleyerek bölge ekonomisine önemli katkılar sunan fabrika, geçen yıl bölge çiftçilerinin talebi ve 150 bin ton şeker pancarı taahhüdü üzerine yeniden üretime dönme kararı aldı. Çiftçiler de bu doğrultuda bin hektarlık alanda ekim yaptı.

Çalışmalar sona erdiğinde yaklaşık 60 milyon liralık bir yatırım yapılmış olacak. Açılıştaki gecikme nedeniyle çiftçilerin ürettiği pancar ilk etapta Kastamonu Şeker Fabrikası’nda işlenecek.