Çarşaftan El Kaide çıktı

21 Temmuz 2008’de Maltepe’de çarşaflı kadın kılığında kuyumcuyu soyanların El Kaide üyeleri olduğu belirlendi. Soygun, örgüte gelir sağlamak için yapılmış.



ABD, İngiltere ve İsrail Konsolosluklarına bombalı saldırı hazırlığı yaparken yakalanan El Kaide üyeleri, para sağlamak için kara çarşaf giyerek kadın gibi girdikleri bir kuyumcuyu da soydukları ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah dün El Kaide operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada Maltepe 21 Temmuz 2008 günü Yüksel Kuyumcusu’nu soyan kara çarşaflıların yakalanan el kaide üyeleri olduğunu açıkladı. Cerrah’ın verdiği bilgiye göre 1 kişinin yaralandığı soygun El Kaide’ye gelir sağlamak için yapıldı. 4 sigara dağıtım aracının soyulması da bu örgütün işi. Örgüt soygun ve haraçlarla 500 bin YTL gelir elde etti. Kendilerine para vermeyen Yusuf Yavaş’ı da öldürdüler.



Çocuklara silahlı eğitim verdiler



Cerrah, Mısır’daki El Kaide örgütü yöneticileriyle bağlantısı olan Mustafa Güneş’in, 2 yıl önce El Kaide Sultanbeyli hücresini kurduğunu söyledi. Örgüt üyelerine hücre evlerde Selefi-Vahabi inancı doğrultusunda dini dersler verildi. Örgüt üyelerinin ilkokul çağındaki çocuklarını devlet okullarına göndermelerine izin verilmedi. Sultanbeyli’de bir evde kurulan medresede dini eğitim verilen küçük çocuklara tabanca resimleri çizdirildi ve gerçek tabancalarla poz verdirilerek fotoğrafları çekildi. Kendi aralarındaki kira sözleşmelerinde husumetlerin şeriat yasalarınca çözümleneceği maddesi yer aldı. Afganistan’a gönderilen örgüt üyelerinin İstanbul’a dönmesiyle İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İstanbul, İzmir ve Manisa’daki adreslere Özel Harekát Timleri’nin de katıldığı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis helikopterinin de eşlik ettiği operasyonlarda İstanbul’da 23, İzmir’de 12 ve Manisa’da 3 kişi yakalandı. İzmir’de yakalanan 12 kişiden 10’u tutuklandı, 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanacak.



El Kaide kurbanı öldüğüyle kaldı



EL Kaide’nin 20 Kasım 2003’de Levent’teki HSBC Bank binasına bombalı saldırıda ağır yaralanan, ancak kaldırıldığı hastanede ihmal sonucu öldüğü iddia edilen Selahattin Yıldırım’ın ölüm nedenini belirleyecek olan rapor 2 yıldır Yüksek Sağlık Şûrası’nda bekliyor. Ağır yaralanan Selahattin Yıldırım, İstinye Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp ameliyat edildi. Yıldırım’ın durumu bir süre sonra kötüleşti. Yapılan tetkiklerde olay günü hastanede röntgen cihazı çalışmadığı için sırtında metal bir parça unutulduğu fark edildi. Yeniden ameliyat edilen Yıldırım, patlamadan 24 gün sonra öldü. Doktorlar Mehmet Yavuz Çırpıcı ile Atalay Işık hakkında 5’er yıla kadar hapis cezası istemiyle Sarıyer 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldı. Önceki günkü duruşmaya, iş yükü nedeniyle 150’nci sırada incelenmeyi bekleyen dosya ile ilgili rapor gelmedi. Mahkeme duruşmayı 6 ay sonraya ertelendi.



El Kaide’den 9 kişi tutuklandı



İstanbul’da gözaltına alınan 23 şüpheli dün adliyeye sevkedildi. 4 savcı tarafından sorgulanan şüphelilerden 11’i salıverildi. Mahkemeye çıkarılan 12 şüpheliden 9’u tutuklandı. 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

