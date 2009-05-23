Çarşaflı Habibe kendi açılımını kendi yaptı

Çarşaflı fotoğraflarıyla tanınan Habibe, üç yıldır üzerinde çalıştığı albümünü yayınladı. Habibe, ‘Beyaz Barış’ adlı çalışmasında insanlığı barışa davet ediyor.



Habibe’nin White Peace / Beyaz Barış adlı albümü Balet Plak etiketiyle çıktı. Beyaz Barış, Batıya İslam dünyasının barışçı elini uzatma iddasını taşıyor. İki kutuplu bir dünyanın insanlık açısından kan ve ölüm demek olduğunun altını çizen Habibe, insanlığı ortak doğrularda buluşmaya davet ediyor.



6 dilde hazırlandı



Dokuz parçadan oluşan projedeki eserlerin sözleri Habibe’ye, beste, aranje ve müzik yönetmenliği Taner Demiralp’e ait. Habibe’ye bu projenin kayıtlarında 60 kişilik orkestra ve 20 kişilik opera korosu eşlik etti. Etnik, senfonik, new age, techno gibi müzikal anlayışlarını harmanlayan ‘Beyaz Barış’, İbranice de dahil olmak üzere 6 farklı dilde hazırlandı.



‘İslam terör dini değil!’



Habibe, ‘İsmi huzur ve selametten gelen İslam’ın, dünya tarafından lanse edildiği gibi savaş ve terör dini olmadığını, ifade edilenin aksine barışçı ve birleştirici bir din olduğunu insanlık için tüm dünyaya anlatmak istiyorum’ diyor.



Habibe kimdir?



Medine doğumlu bir anne ile, Konya doğumlu bir babanın çocuğu olarak Medine’de dünyaya gelen Habibe, lise eğitimi için İstanbul’a geldi. Daha sonra İslami ilimler tahsili yapan Habibe, çeşitli kurumlarda eğitimci olarak görev aldı.



