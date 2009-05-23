T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Çarşaflı Habibe kendi açılımını kendi yaptı

Çarşaflı fotoğraflarıyla tanınan Habibe, yeni albümünü yayınladı. Habibe, ‘Beyaz Barış’ adlı çalışmasında insanlığı barışa d

23 Mayıs 2009 03:00

Çarşaflı fotoğraflarıyla tanınan Habibe, üç yıldır üzerinde çalıştığı albümünü yayınladı. Habibe, ‘Beyaz Barış’ adlı çalışmasında insanlığı barışa davet ediyor.

Habibe’nin White Peace / Beyaz Barış adlı albümü Balet Plak etiketiyle çıktı. Beyaz Barış, Batıya İslam dünyasının barışçı elini uzatma iddasını taşıyor. İki kutuplu bir dünyanın insanlık açısından kan ve ölüm demek olduğunun altını çizen Habibe, insanlığı ortak doğrularda buluşmaya davet ediyor.

6 dilde hazırlandı

Dokuz parçadan oluşan projedeki eserlerin sözleri Habibe’ye, beste, aranje ve müzik yönetmenliği Taner Demiralp’e ait. Habibe’ye bu projenin kayıtlarında 60 kişilik orkestra ve 20 kişilik opera korosu eşlik etti. Etnik, senfonik, new age, techno gibi müzikal anlayışlarını harmanlayan ‘Beyaz Barış’, İbranice de dahil olmak üzere 6 farklı dilde hazırlandı.

‘İslam terör dini değil!’

Habibe, ‘İsmi huzur ve selametten gelen İslam’ın, dünya tarafından lanse edildiği gibi savaş ve terör dini olmadığını, ifade edilenin aksine barışçı ve birleştirici bir din olduğunu insanlık için tüm dünyaya anlatmak istiyorum’ diyor.

Habibe kimdir?

Medine doğumlu bir anne ile, Konya doğumlu bir babanın çocuğu olarak Medine’de dünyaya gelen Habibe, lise eğitimi için İstanbul’a geldi. Daha sonra İslami ilimler tahsili yapan Habibe, çeşitli kurumlarda eğitimci olarak görev aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24