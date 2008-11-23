Çarşafa karşı AKP'den feminist açılım

CHP'nin 'çarşaf açılımına' AKP'den alternatif 'feminist açılım' geliyor. Başbakan Erdoğan'ın da katılacağı Uluslararası İşte Kadın Kongresi'nde ilklere imza atan kadınlara ödül verilecek.



Takvim gazetesinin haberine göre, CHP'nin çarşaflı açılımına karşı AKP 'feminizm' diyecek. Başbakan Erdoğan'ın katılımı ile önümüzdeki hafta 'Uluslararası İşte Kadın Kongresi' gerçekleştirilecek. Kongrede, erkeklerin hakimiyetindeki alanlarda ilklere imza atan kadınlara ödül verilecek.



Yerel seçimler yaklaşırken partilerin çalışmaları da hız kazandı. CHP'nin çarşaflı kadınlara yönelik siyasi açılımının tartışıldığı bir ortamda AKP'den farklı bir kadın açılımı geldi. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 27 Kasım'da gerçekleştirilecek "Uluslararası İşte Kadın Kongresi"nde, AKP yönetimi "feminist açılım" yapacak. Özellikle erkeklerin tekelindeki iş alanlarına girerek ilklere imza atan kadınlara ödül verilecek.



Gülben Ergen'de var



Bu kapsamda Türkiye'nin ilk kadın Emniyet Müdürü Feriha Sanerk, ilk kadın otobüs şoförü Suna Çolak, ilk FIFA kokartlı hakem Lale Orta, ilk kaptan pilot Dilek Karabağlı, Everest'e tırmanan ilk kadın dağcı Eylem Elif Maviş ve Türk sinemasının ilk kadın yapımcısı Mine Vargı'nın da aralarında bulunduğu, alanındaki öncü isimler AKP'nin "İşte Kadın" davetine olumlu yanıt verdi. Bu arada kongreye Gülben Ergen de konuşmacı olarak katılacak ve hemcinslerine "Çocuk da yaparım kariyer de" diyecek.



'Aileye önem veriyoruz'



AKP Kadın Kolları Başkanı Fatma Şahin, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: Annelik, evin düzeni ve aile ekonomisine katkı maharet ve tecrübe gerektiriyor. Bu yüzden kadın kolları olarak aileye önem verirken modern yaşamın şartlarına göre hayatını organize etmek isteyenleri biraraya getirmek istedik. Hedefimiz, kadının çalışma yaşamına katılımını artırmak.



