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'Çarşaf yırtma' istifa getirdi

Mersin'deki eylemle ilgili parti il disiplin kuruluna sevk edilen CHP İl Kadın Kolları Başkanı Havva Ongunsel'in istifa ettiği bildirildi.

05 Mart 2010 02:00

T24 - Mersin'deki ''çarşaf yırtma'' eylemi ile ilgili parti il disiplin kuruluna sevk edilen CHP İl Kadın Kolları Başkanı Havva Ongunsel ve yönetim kurulu üyelerinin istifa ettiği bildirildi.

Çarşaf yırtma eylemi Baykal'ı kızdırdı

CHP İl Başkanı Yılmaz Şanlı, yaptığı yazılı açıklamada, ''Hilafetin kaldırılmasının yıl dönümü'' dolayısıyla yapılan basın açıklaması sonrasında ''çarşaf yırtma'' eyleminin gerçekleştirilmesi üzerine, dün il yönetim kurulu kararıyla disiplin kuruluna sevk edilen İl Kadın Kolları Başkanı Ongunsel ve 12 yönetim kurulu üyesinin istifa ettiklerini belirtti.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ongunsel'in, önceki gün Atatürk Evi önünde ''hilafetin kaldırılmasının yıl dönümü'' ile ilgili yaptığı basın açıklamasından ardından, bir grup kadın yanlarında getirdikleri siyah bezleri yırtmıştı.

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