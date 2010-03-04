Çarşaf yırtma eylemi Baykal'ı kızdırdı





T24- Halifeliğin kaldırılışının 86. yıldönümü nedeniyle yapılan etkinlikte kara çarşafları yırtan CHP'li kadınlar partide krize neden oldu. Olayı haber aldığında sinirlenen Baykal'ın yakın çevresine “Kıyafet üzerinden siyaset yapmıyoruz. Nedir bu yapılan?” dediği öğrenildi. CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu da, "Bu, CHP'ye karşı provokasyondur" dedi.



Mersin il başkanlığının disiplin kuruluna sevk ettiği isimler arasında, hem İl Kadın Kolları Başkanı Havva Ongunsel var hem de kadın kollarında görevli ve eylemde sorumluluğu olanlar.



Mersin il başkanının, eylemden de okunan yazılı metinden de önceden haberinin olmadığı belirtildi.



Çarşaf yırtma eylemine Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu da tepki gösterdi.



Görüntülerin çok rahatsız edici olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Kadın kıyafetinin siyasetin içine çekilmesi kabul edilemez. Kadın hakları ve sorunlarının çözülmesi gündemde tutulması gerekirken, bu tür yapay eylemler insan hakları ile bağdaşmaz" dedi.



"Bu CHP'ye karşı bir provokasyondur" diyen Kılıçdaroğlu, "AKP'nin kan kaybettiği bir dönemde bu tür eylemlerle onun değirmenine şu taşıyanlar, CHP'nin yükselişini provoke edenlerdir" ifadesini kullandı.