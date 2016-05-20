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Çarşaf giyip nişanlısını bıçakladı

Zanlının hakaret ve tehdit suçlarından kaydı olduğu belirlendi

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20 Mayıs 2016 13:52

Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi’nde önceki akşam tek başına yürüyen Keziban A., arkasından yaklaşan çarşaflı saldırgan tarafından sırtından bıçaklandı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken saldırgan kayıplara karıştı. Yapılan inceleme sonucunda saldırganın Keziban A.’nın nişanlısı Mehmet İ. (38) olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan saldırganın hakaret ve tehdit suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Zanlı İ., nişanlısının 'kendisini aldattığından şüphelendiği için' çarşaf giyerek takip ettiğini öne sürdü. 

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