Çarşaf değil, kapşonlu cübbe

Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan, kamuoyunda geniş yankı uyandıran eşinin fotoğrafıyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Vali Yavaşcan, eşinin Hz. Zeynep türbesini ziyaret sırasında giydiği kıyafetin çarşaf olmadığını, ziyaret sırasında tüm kadınlara verilen kapşonlu cübbe olduğunu söyledi. Eşinin kara çarşaflı fotoğrafının bir internet sitesinde yayınlanmasıyla gündeme gelen Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan, makamında gazetecilere açıklama yaptı ve görevden alınıp daha sonra emekli olan eski basın müdürünün Valilik özel arşivinden gizlice aldığı fotoğrafları, kasıtlı olarak 10 Kasım'da medyaya sızdırdığını dile getirdi.



2006 yılının Aralık ayında dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu başkanlığında 7 veya 8 Vali'nin katılımı ile Suriye'nin Şam şehrinde düzenlenen resmi bir toplantıya katıldıklarını anlatan Vali Yavaşcan, şunları söyledi:



"Toplantının bitiminde Şam'daki yetkililer bize kentlerinin görmeye değer yerlerini gezdirdi. Bu ziyaret sırasında Hz. Zeynep'in türbesini de ziyaret ettik. Bu kısa ziyaret sırasında girişte baş örtüsü bulunmayanlara kapşonu bulunan bir cübbe giydiriliyor. Bu kıyafet olmadan kimse içeriye alınmıyor. Dönemin İçişleri Bakanımızın eşi başörtülü olduğu için öyle girdi, ama benim eşim ve diğer kişilerin eşleri cübbe giyerek kısa bir ziyaret gerçekleştirdi. Bazı dini ibadet yerlerine girişin kuralları vardır. En son ülkemize gelen İngiltere Kraliçesi Elizabeth, başörtüsü takıp, ayakkabılarını çıkararak Ulu Camii'ye alındı. Ama burada eşimin giydiği kesinlikle çarşaf değildir. Kasıtlı olarak 10 Kasım günü bunun medyaya sızdırılması da tamamen komplodur. Bugün 10 Kasım ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün 70. ölüm yıldönümü. Kendisini minnet ve şükranla anıyoruz. Ben ve eşim, bizler Cumhuriyet çocuklarıyız. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı insanlarız. Ben 30 yıldır devlet memuruyum ve 5 yıldır Vali'lik yapıyorum. Asla böyle bir konu gündeme gelmedi. Kendi inançlarımız olabilir ama bunu göreve asla farklı yansıtmadık. Böyle bir olay ile gündeme geldiğimiz için çok üzgünüm."



Vali Yavaşcan, fotoğrafları medyaya sızdırmakla suçladığı eski Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü hakkında şikayetçi olduğunu da belirterek, "Valilik özel arşivinden izinsiz olarak bu fotoğrafları alıp basına yayan görevden aldığımız daha sonra emekli olan eski basın ve halkla ilişkiler müdürü hakkında yasal işlem başlatıldı. Kanuni olarak gereken herşeyi yapacağız" dedi.



Vali Yavaşcan daha sonra aynı gezi sırasında eşine ait fotoğrafları da gazetecilere gösterdi. Bu fotoğraflarda eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun başörtülü eşi Emine Aksu ile birlikte gözüken Ayla Yavaşcan'ın günlük kıyafetinin üzerine şapkası bulunan siyah bir cübbe giydiği görülüyor.





