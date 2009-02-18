Çarşaf altı kurla kuyumcu soygunu

Erzurum'da girdikleri kuyumcuda tezgahtarın dikkatini kur yaparak dağıtan biri çarşaflı diğeri başı örtülü iki kadın, 60'ar gram ağırlığında iki altın bileziği çaldı.



Kadınlardan biri, bilezikleri koluna takıp çarşafıyla gizlerken güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.



Taşmağazalar Caddesi'ndeki Habipbaba Türbesi karşısında bulunan Palandöken Kuyumcusu'na dün saat 15.30 sıralarında gelen iki kadın, vitrindeki `fantezi' tarzı altın takılara bakmak istedi. Tezgahtar Osman Gacıroğlu'nun gösterdiği altın takıları bileklerine takarak deneyen kadınlar, yaklaşık 20 dakika çeşitli takıları beğenmeye çalıştı.

Bu sırada kadınlardan çarşaflı olanı bin dolar vererek bir bilezik satın alıp tezgahtarın güvenini kazandı. Bu kadın, daha sonra bakışları ve şuh konuşmalarıyla etkilediği Gacıroğlu'nun bir anlık dalgınlığından yararlanarak koluna taktığı iki altın bileziği çarşafının altına gizledi.



‘Anlamadım bile’



Kadınlar gittikten sonra 60'ar gram ağırlığındaki iki bilezeğin kayıp olduğunu fark eden tezgahtar Gacıroğlu, polisi arayarak yardım istedi. Osman Gacıroğlu, "Kadınlar, davranışlarıyla bana güven verdiler. İki bileziği nasıl çaldıklarını anlamadım bile" dedi.



Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Hırsızlık Bürosu dedektifleri, iki kadının bir süre önce aynı semtte iki kuyumcuyu daha aynı yöntemle soyduğunu belirledi. Kadınların dikkat dağıtmak için geneliklle tezgahtarlara kur yaptıkları ve bakışlarıyla etkilemeye çalıştıkları belirtildi. Kimlikleri belirlenen iki kadının yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

