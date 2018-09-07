CarrefourSa ve TOG'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere destek

İSTANBUL, (DHA) - CARREFOURSA Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile 3 Ekim’e kadar sürecek “Her Paket, Bir Miniğe Destek” kampanyasını başlattı.

CarrefourSA ve TOG iş birliğiyle başlayan “Her Paket, Bir Miniğe Destek” kampanyası kapsamında tüketiciler, marketlerden ya da internet sitesi üzerinden satın alacakları 20 lira veya 40 lira değerindeki kırtasiye paketleri ile ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olacak.

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, TOG ile yürütülen projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “CarrefourSA olarak her zaman toplum ve geleceğimiz yararına çalışmalar yapmayı görev bildik. Bu vesileyle de TOG ile miniklere destek olmaktan çok mutluyuz. İhtiyaç sahibi çocuklarımıza katkıda bulunmak, eğitim masraflarına destek olmak bizler için gurur verici. Bu tür kampanyalara müşterilerimizin de ilgisi büyük. Eylül ayı ile birlikte okul alışverişlerini gerçekleştirmek için marketlerimizi ziyaret eden müşterilerin, kendi çocuklarının yanı sıra ihtiyaç sahibi çocuklar için de alışveriş yaptığını gözlemliyoruz. Destek kampanyaları ile öğrencilerimizin geleceği için sağladığımız katkıları daha da artırmak istiyoruz” dedi.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Jülide Erdoğanise iş birliği hakkında şöyle konuştu:

“Kampanyayı birlikte yürüttüğümüz CarrefourSA, Toplum Gönüllüsü gençlerin bu proje kapsamında hayata geçireceği sosyal sorumluluk faaliyetlerini de sahipleniyor. Kırtasiye paketlerinin, Toplum Gönüllüsü gençler tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine yine gençler tarafından ulaştırılmasını kapsayan proje ile gençliğin enerjisinin toplumsal faydaya dönüştürülmesine katkıda bulunulmasını hedefliyoruz.”

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