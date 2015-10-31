Çarptığı yaralıyı, hastane yolunda darp etti

Siirt'te hafif ticari araçla çarptığı kişiyi hastaneye götürmek için aracına alan sürücü, boş bir araziye götürdüğü yaralının kafasına levyeyle vurduktan sonra kaçtı. Sürücünün yaralıyı önce özel bir hastaneye götürdüğü ancak ortopedi uzmanı bulunmadığı için devlet hastanesine gitmek isteyen yaralıyla tartıştıkları öğrenildi.

İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi Hükümet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan devlet hastanesinde temizlik görevlisi Mehmet Ali Şen'e (35), sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç çarptı. Sürücü, yaralanan Şen'i hastaneye götürmek amacıyla aracına aldı. Şen'i Kooperatif Mahallesi'nde boş bir araziye götürerek, kafasına levyeyle vuran sürücü olay yerinden uzaklaştı. Bir süre baygın yatan ve kendine geldikten sonra çevredeki vatandaşlardan yardım isteyen Şen, Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan sürücü aranıyor.

Mehmet Ali Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın ardından ayaklarını hissetmediğini, sürücünün yardımıyla hastaneye gitmek için kendisine çarpan araca bindiğini ileri sürdü. Talebi üzerine özel bir hastaneye gittiklerini belirten Şen, ortopedi uzmanı bulunmadığı için daha sonra sürücüden kendisini devlet hastanesine götürmesini istediğini savundu.

Şen, "Israrla beni hastaneye götürmesini istedim. Boş bir arazide arabayı durdurup kafama levyeyle vurdu. Kırılan ayağımdan tutup beni dışarı attı. Vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldım. Beni bu hale getiren şahsın yakalanmasını istiyorum" dedi.