-ÇARPIŞAN TÜRK TANKERİNİN YÜKÜ BOŞALTILIYOR PARİS (A.A) - 11.10.2010 - Fransa'nın kuzeybatısında, cuma günü başka bir gemiyle çarpışan Türk tankerindeki yaklaşık 6 bin tonluk kimyasal maddenin boşaltılması işlemine başlandı. Fransız yetkililer, Brest'teki askeri limana çekilen Türk tankerinin boşaltılması işleminin bir gün süreceğini duyurdu. Tankerinin taşıdığı yükün büyük miktarda tehlikeli kimyasal madde içermesi yüzünden, boşaltılma işleminin büyük bir titizlikle ve dikkatle yapıldığı bildirildi. Sahibi Türk olan, 120 metre uzunluğundaki Malta bandıralı YM Uranus adlı tankerin 13 kişilik mürettebatı, kazanın ardından helikopterle yakındaki bir hava üssüne taşınmıştı. Tanker, aynı yöne giden ve dökme yük taşıyan başka bir gemiyle Fransa'nın Bretagne bölgesi açığında, Quessant adasının 100 kilometre güneybatısında çarpışmıştı. Fransız yetkililer, tankerin, kaza sırasında İtalya'nın Porto Marghera kentinden Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitmekte olduğunu, kazaya karışan 190 metre uzunluğundaki Güney Kore gemisi Hanjin Rizhao'nun ise Hollanda'nın Rotterdam kentine doğru yol aldığını açıklamıştı. Hanjin Rizhao'nun Brezilya'dan Hollanda'ya demir cevheri taşıdığı belirtilen açıklamada, kazanın nedeninin hala soruşturulduğu bildirilmişti.