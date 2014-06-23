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Yaşam

Çarpıp kaçan sürücü iki kardeşin ölümüne neden oldu

Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk ile ablası hayatını kaybetti

23 Haziran 2014 09:10

Antalya'da bir otomobilin çarparak kaçtığı 18 yaşındaki Arzu Omaca ve 2.5 yaşındaki kardeşi Savaş Omaca hayatını kaybetti.

Kaza saat 21.00 sıralarında Baraj Mahallesi, Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi.

Anne ve babası cezaevinde olduğu için amcalarının yanında kalan Arzu ve Savaş Omaca kardeşler, ekmek almak için dışarı çıktı.

Yol kenarında yürüyen iki kardeşe plakası henüz belirlenemeyen gri renkli bir otomobil hızla çarptı.

Gürültü üzerine dışarı çıkanlar 18 yaşındaki kızı metrelerce ilerde kanlar içerisinde görürken, 2.5 yaşındaki kardeşinin cansız bedenini yaklaşık 300 metre ileride bulabildi.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen Arzu Omaca yolda hayatını kaybetti. Küçük Savaş'ın elbise ve ayakkabıları yola saçıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis Mobese kameralarından aracın kaçış istikametini belirledi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Savaş Omaca'nın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çevredekilerin ifadelerine başvuran polis iki kardeşe çarpıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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