T24 LogoT24 Logo
Magazin

Caroline'in Cunda kaçamağı

’Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisinde ’Caroline’ karakterini canlandıran Wilma Elles Cunda Adası’nda tatil yaptı.

04 Eylül 2011 03:00



 T24- Kanal D’nin reyting rekorları kıran ’Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizininin kötü kalpli kadını ’Caroline’ karakterini canlandıran Wilma Elles sevgilisi Levent Özçelik’le Ayvalık Cunda Adası’nda başbaşa tatil yaptı.


Uzun Bayram tatilinde Cunda Adası’nı tercih eden bütün gün havuza giren ve güneşlenen çiftten Wilma Elles’in elinden kitap, Levent Özçelik’in elinden de bilgisayarı eksik olmadı. İlk kez bikinili görüntülenen güzel oyuncu, sabah kahvaltısında otelin açık büfesinden hazırladığı kahvaltılıkları tepsiye koyarak sahile sevgilisinin yanına gitti ve kendi elleriyle Levent Özçelik’e yetirdi.


Çift magazin gündeminde çıkan aşk haberlerini sürekli inkar ederken, sadece arkadaş olduklarını söylemişti. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24