Caroline'in Cunda kaçamağı





T24- Kanal D’nin reyting rekorları kıran ’Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizininin kötü kalpli kadını ’Caroline’ karakterini canlandıran Wilma Elles sevgilisi Levent Özçelik’le Ayvalık Cunda Adası’nda başbaşa tatil yaptı.





Uzun Bayram tatilinde Cunda Adası’nı tercih eden bütün gün havuza giren ve güneşlenen çiftten Wilma Elles’in elinden kitap, Levent Özçelik’in elinden de bilgisayarı eksik olmadı. İlk kez bikinili görüntülenen güzel oyuncu, sabah kahvaltısında otelin açık büfesinden hazırladığı kahvaltılıkları tepsiye koyarak sahile sevgilisinin yanına gitti ve kendi elleriyle Levent Özçelik’e yetirdi.





Çift magazin gündeminde çıkan aşk haberlerini sürekli inkar ederken, sadece arkadaş olduklarını söylemişti.