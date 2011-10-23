Caroline'den THY ziyareti





T24- İstanbul’da 25-30 Ekim’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenecek olan Kadınlar Tenis Şampiyonası finalinde oynayacaklar arasında yer alan dünyaca ünlü tenisçi Caroline Wozciacki, turnuvanın ana sponsoru olan Türk Hava Yolları’nın (THY) Yeşilköy’deki İkram Tesisleri ile Florya’daki Eğitim Tesisleri’ni gezdi.





Hürriyet'in haberine göre, THY ikram hizmetlerini yapan DO&CO’nun Yeşilköy’deki tesislerinde bir konuşma yapan Caroline Wozniacki, "THY’nin reklamlarında beni görmüşsünüzdür. THY aynı zamanda bu yarışmanın da ana sponsoru olduğu için çok mutlu oldum. Daha önce de İstanbul’a gelmiş ve çok güzel vakit geçirmiştim. Tekrar burada olduğum için çok mutluyum. Tekrar söylüyorum, THY’nin bu yarışma için yaptığı ana sponsorluktan dolayı çok mutluyum" dedi.

THY’nin Kurumsal İletişim Başkanı Zeki Çukur da "Wozniacki bizim marka elçimiz. Reklamlarımız da oynadı. Şimdi İstanbul’da Finalde yarışacak. Kendisine başarılar diliyorum. Kendisine hoş geldin diyorum" diye konuştu.





Son olarak bir konuşma yapan Kadınlar Tenis Şampiyonası’nın organizatörü WTA‘nın CEO’su Stacey Allaster ise şunları söyledi:"Öncelikle geçtiğimiz günlerde yaşanan elim olaydan dolayı Türkiye’nin başı sağ olsun. THY ile beraber bu işi yaptığımız için mutluyum. Umarım bu turnuva sırasında güzel şeyler olacak. İnsanlarımızın yüzlerine hiç olmazsa biraz gülümseme getiririz. 2007 yılında alınan bir kararla bu finalin İstanbul’da yapılması kararlaştırılmıştı. O zamandan beri bir hayalimiz var. Şimdi bu hayalimiz gerçekleştiği için çok mutluyuz."

İstanbul’da düzenlenecek bu turnuvada dünyanın en iyi 8 kadın tenisçisi yarışacak. Dünyanın dört bir yanındaki tenis severlerin gözü İstanbul’da olacak. Bayanlar tenis sıralamasında dünyanın bir numarası olan Caroline Wozniacki’nin yanı sıra yarışmaya Maria Sharapova, Samantaha Stosur gibi ünlü tenisçiler de katılacak.