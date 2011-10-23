T24 LogoT24 Logo
Spor

Caroline'den THY ziyareti

İstanbul’da 25-30 Ekim’de yapılacak olan Kadınlar Tenis Şampiyonası'nın favorisi Caroline Wozciacki, İstanbul'a geldi.

23 Ekim 2011 03:00



 T24- İstanbul’da 25-30 Ekim’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenecek olan Kadınlar Tenis Şampiyonası finalinde oynayacaklar arasında yer alan dünyaca ünlü tenisçi Caroline Wozciacki, turnuvanın ana sponsoru olan Türk Hava Yolları’nın (THY) Yeşilköy’deki İkram Tesisleri ile Florya’daki Eğitim Tesisleri’ni gezdi.



Hürriyet'in haberine göre, THY ikram hizmetlerini yapan DO&CO’nun Yeşilköy’deki tesislerinde bir konuşma yapan Caroline Wozniacki, "THY’nin reklamlarında beni görmüşsünüzdür. THY aynı zamanda bu yarışmanın da ana sponsoru olduğu için çok mutlu oldum. Daha önce de İstanbul’a gelmiş ve çok güzel vakit geçirmiştim. Tekrar burada olduğum için çok mutluyum. Tekrar söylüyorum, THY’nin bu yarışma için yaptığı ana sponsorluktan dolayı çok mutluyum" dedi.

THY’nin Kurumsal İletişim Başkanı Zeki Çukur da "Wozniacki bizim marka elçimiz. Reklamlarımız da oynadı. Şimdi İstanbul’da Finalde yarışacak. Kendisine başarılar diliyorum. Kendisine hoş geldin diyorum" diye konuştu.


Son olarak bir konuşma yapan Kadınlar Tenis Şampiyonası’nın organizatörü WTA&lsquo;nın CEO’su Stacey Allaster ise şunları söyledi:"Öncelikle geçtiğimiz günlerde yaşanan elim olaydan dolayı Türkiye’nin başı sağ olsun. THY ile beraber bu işi yaptığımız için mutluyum. Umarım bu turnuva sırasında güzel şeyler olacak. İnsanlarımızın yüzlerine hiç olmazsa biraz gülümseme getiririz. 2007 yılında alınan bir kararla bu finalin İstanbul’da yapılması kararlaştırılmıştı. O zamandan beri bir hayalimiz var. Şimdi bu hayalimiz gerçekleştiği için çok mutluyuz."

İstanbul’da düzenlenecek bu turnuvada dünyanın en iyi 8 kadın tenisçisi yarışacak. Dünyanın dört bir yanındaki tenis severlerin gözü İstanbul’da olacak. Bayanlar tenis sıralamasında dünyanın bir numarası olan Caroline Wozniacki’nin yanı sıra yarışmaya Maria Sharapova, Samantaha Stosur gibi ünlü tenisçiler de katılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24