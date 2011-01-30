'Caroline' bir ayda iki sevgili buldu

T24 - ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Caroline’i Wilma Elles, bir aya iki sevgili sığdırdı. Oyuncu, önceki akşam Asmalımescit’te yeni sevgilisiyle görüntülendi.





’Kötü kadın’ tiplemesinin hakkını vererek büyük küçük herkesin ‘nefretini’ kazanmayı başaran Wilma Elles, nam-ı diğer Caroline, aşk hayatıyla da kendisinden söz ettiriyor. Elles, önceki akşam Asmalımescit’teki bir mekanda sevgilisiyle birlikteydi. İkili, samimi görüntüler sergiledi. Gecenin sonunda gazetecilere gülümseyerek dışarı çıkan Elles, yanındaki kişinin kimliği hakkında bilgi vermeden taksiye binip Beyoğlu’ndan ayrıldı.

Almanya doğumlu oyuncu, yılbaşı gecesi bir mekanda başka bir erkekle öpüşürken fotoğraflanmıştı.