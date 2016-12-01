Carole kariyerinin ilk golünü attı

Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Lionel Carole, kupadaki Elazığspor maçında fileleri havalandırarak profesyonel kariyerinin ilk golünü attı.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu’nda ilk hafta maçında Galatasaray ile TFF 1. Lig ekibi Elazığspor karşı karşıya geldi. Türk Telekom Arena’daki karşılaşmanın 41. dakikasında sarı-kırmızılı ekibin Fransız sol beki Lionel Carole ağları havalandırdı.



Lionel Carole için bu golün anlamı çok büyüktü. Bu, 25 yaşındaki Lionel Carole’ün, profesyonel futbolculuk kariyerindeki ilk resmi golü oldu.