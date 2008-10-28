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Yaşam

'Carnival Freedom' Marmaris'te

Dünyanın en büyük kruvazörlerinden olan Panama bandıralı ''Carnival Freedom'', 3 bin 13 yolcusu ile Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

28 Ekim 2008 02:00

Dünyanın en büyük yolcu gemilerinden Panama bandıralı ''Carnival Freedom'', Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Marmaris Limanı'na sabah saatlerinde demirleyen 291 metre uzunluğunda, 110 bin groston ağırlığındaki gemide, 1150 personel ile 3 bin 13 yolcu bulunduğu öğrenildi.
 
Gemiden inen turistlerin büyük bölümü Marmaris Kapalı Çarşısı'nı gezerek alışveriş yaptı. Bazı turistler de özel turlara katılarak otobüslerle Efes ve Dalyan'a gitti. Beş yıldızlı otel konforuna sahip gemide 22 bar, yürüyüş parkuru, 4 yüzme havuzu, eğlence merkezi, casino, internet cafe, gelişmiş golf programı, konferans salonu, alışveriş merkezi ve SPA yer alıyor. İtalya'dan geldiği belirtilen gemi, Marmaris sonrasında İzmir'e gidecek. Bu arada, bu yıl Marmaris'e beşinci seferini yapan ''Carnival Freedom''un ilçeye toplam 15 bin 324 turist getirdiği öğrenildi.

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