Çarmıklı ve Satıcı AKP adayı

AKP, İstanbul’un 39 ilçesinden 35’inin belediye başkan adaylarını açıkladı. Bu isimler arasında, “CHP’nin kalesi’ olarak bilinen Beşiktaş’a eski ANAP’lı ve iş dünyasının tanınmış ailelerinden Çarmıklı ailesinin kızı Sibel Çarmıklı dikkat çekti. Bakırköy için ise eski Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Oğuz Satıcı aday gösterildi.





AKP'nin İstanbul'daki adayları şunlar:



1. Bölge:



ADALAR: Çoşkun Özden (mevcut başkan),

ATAŞEHİR: Abdulkadir Ömer Abamor,

BEYKOZ: Açıklanmadı,

ÇEKMEKÖY: Ahmet Poyraz

KADIKÖY: Mustafa Sinan Genim,

KARTAL: Bekir Kılıç (değişti),

MALTEPE: Fikri Köse (mevcut başkan),

PENDİK: S. Kenan Şahin (değişti),

SANCAKTEPE: İsmail Erdem,

SULTANBEYLİ: Hüseyin Keskin (değişti),

ŞİLE: Can Tabakoğlu (mevcut başkan),

TUZLA: Şadi Yazıcı (değişti),

ÜMRANİYE: Hasan Can (mevcut başkan),

ÜSKÜDAR: Açıklanmadı.



2. Bölge:



BAYRAMPAŞA: Hüseyin Bürge (mevcut başkan),

BEŞİKTAŞ: Sibel Fatma Çarmıklı,

BEYOĞLU: Ahmet Misbah Demircan (mevcut başkan),

ESENLER: Tevfik Göksu (değişti),

EYÜP: Deniz Köken (değişti),

FATİH: Mustafa Demir (mevcut başkan),

G.O.PAŞA: Erhan Erol (mevcut başkan),

KAĞITHANE: Fazlı Kılıç (mevcut başkan),

SARIYER: Mehmet Akif Şişmanoğlu (değişti),

SULTANGAZİ: Cahit Altunay,

ŞİŞLİ: Emin Haberdar,

ZEYTİNBURNU: Murat Aydın (mevcut başkan).



3. Bölge:



ARNAVUTKÖY: Ahmet Haşim Baltacı,

AVCILAR: Açıklanmadı,

B. ÇEKMECE: İlker Gürbüz,

BAĞCILAR: Lokman Çağrıcı (mevcut başkan),

BAHÇELİEVLER: Osman Develioğlu (mevcut başkan),

BAKIRKÖY: Oğuz Satıcı,

BAŞAKŞEHİR: Mevlüt Uysal,

BEYLİKDÜZÜ: Açıklanmadı,

ÇATALCA: İsmail İp (mevcut başkan),

ESENYURT: Necmi Kadıoğlu (mevcut başkan),

GÜNGÖREN: Şakir Yücel Karaman (mevcut başkan),

K.ÇEKMECE: Aziz Yeniay (mevcut başkan),

SİLİVRİ: Hüseyin Turan (mevcut başkan).

