T24 - Fener Rum Patriği Bartholomeos, “Kendimi Türkiye'de, yaklaşık 2 bin yıllık Patrikhane'nin yok olmasını bekleyen bir hükümetin altında yaşarken, çarmıha gerilmiş gibi hissediyorum" dedi.



CNN Türk'ün haberine göre Amerikan CBS televizyonunun ünlü "60 Dakika" programına katılan Patrik Bartholomeos, kendisinin ve Türkiye'de yaşayan yaklaşık 4 bin Rum'un sorunlarını anlattı.



CBS'in internet sitesinde yayınlanan habere göre, Bartholomeos, Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüklerini söyledi ve “Türkiye'de azınlık olarak yaşamak suç değil. Fakat bize ikinci sınıf muamelesi yapılıyor. Haklarımızı Türk vatandaşları gibi kullanabildiğimizi düşünmüyoruz" diye konuştu.



Yaşadıkları zorluklara rağmen Türkiye'den ayrılmalarının söz konusu olmadığını belirten Bartholomeos, “Çünkü bu kilise 17 asır önce bu topraklarda kuruldu. Gerçi Türk hükümeti Patrikhane'nin yok olmasından ya da ülkeyi terk etmesinden memnun olurdu ama bu asla olmayacak" diye konuştu.



Bartholomeos, dünyanın en eski Hıristiyan manastırının Mısır'daki Sina Çölü'nde bulunduğunu hatırlatarak, bu manastırda Hazreti Muhammed'in Hıristiyanlara dokunulmamasını ve inançlarına saygı gösterilmesini istediğini gösteren bir mektup bulunduğunu kaydetti.



Bunu ironik bulduğunu söyleyen Fener Patriği, “Başbakan'ı ve birçok bakanı ziyaret ettim, sorunlarımızı anlattım, yardım istedim. Ancak laik olmakla övünen Türk hükümetinden hiçbir yardım gelmedi. Buna rağmen ayakta kalmakta kararlıyız. Burası Kudüs'ün devamıdır ve bizim için en az orası kadar kutsaldır. Zaman zaman çarmıha gerilsek de biz burada kalmayı tercih ediyoruz" dedi.



Bartholomeos, CBS muhabirinin, “Peki siz kendinizi çarmıha gerilmiş gibi hissediyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, “Evet" cevabını verdi.



Röportaj, 20 Aralık Pazar günü 60 Dakika programında yayınlanacak.

