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Kültür-Sanat

Carmen İstanbul'a geliyor

Tiyatro oyuncusu Sinan Tuzcu ve Julia Migenes Edouard Ferlet'in piyanosu ile 3 Kasım Salı günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak.

29 Ekim 2009 02:00

Julia Migenes ile rol aldığı televizyon ve sinema filmleriyle akıllara kazınan tiyatro oyuncusu Sinan Tuzcu, Edouard Ferlet'in piyanosu ile 3 Kasım Salı günü Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahne alacak.

Schubert'in talihsiz, karamsar ve esrarlı dünyasına Migenes'in sesi, Tuzcu'nun okumaları ve Ferlet'in piyanosu ile verilecek konser, Schubert'in müzikal çalışmaları, yazışmaları ve sahne alan sanatçıların yorumlarından oluşuyor.

Sanatseverler, 51 ve 42 TL olan etkinlik biletlerini, CRR Konser salonu gişesi ve Biletix'ten alabilecek.

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