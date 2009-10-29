Carmen İstanbul'a geliyor

Schubert'in talihsiz, karamsar ve esrarlı dünyasına Migenes'in sesi, Tuzcu'nun okumaları ve Ferlet'in piyanosu ile verilecek konser, Schubert'in müzikal çalışmaları, yazışmaları ve sahne alan sanatçıların yorumlarından oluşuyor.Sanatseverler, 51 ve 42 TL olan etkinlik biletlerini, CRR Konser salonu gişesi ve Biletix'ten alabilecek.