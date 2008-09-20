Carlos'tan Madrid'e sitem

F.Bahçe'nin Brezilyaşlı yıldızı Roberto Carlos, Real Madrid'ten rekor bir transfer ücreti karşılığında Manchester City'ye geçen vatandaşı Robinho'ya ya destek vererek, İspanyol kulübünü eleştirdi



Robinho'nun transfer döneminin son gününde Manchester City'e gitmekle iyi bir karar aldığını savunan Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Roberto Carlos, "Robinho'nun Real Madrid'te yaşadıklarının aynısını ben de yaşadım. Sözleşmemi 2 yıl uzatmak istiyordum ama bana sadece 1 yıllık sözleşme teklif ettiler. Robinho kulüp adından bağımsız olarak hareket edip gitmekle iyi yaptı" açıklamasında bulundu.



Roberto Carlos, Robinho'nun 2 yıl içinde dünyanın en iyi futbolcusu olacağını iddia etti. Bu arada 35 yaşındaki futbolcu, "Kendimi halen iyi hissediyorum, 40 yaşına kadar oynamak hoşuma gider" şeklinde konuştu.



