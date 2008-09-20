T24 LogoT24 Logo
Spor

Carlos'tan Madrid'e sitem

Carlos, bir kez daha Real Madrid yönetimini eleştirirken, "Robinho'ya yapılanın aynısını bana yaptılar" dedi

20 Eylül 2008 03:00

F.Bahçe'nin Brezilyaşlı yıldızı Roberto Carlos, Real Madrid'ten rekor bir transfer ücreti karşılığında Manchester City'ye geçen vatandaşı Robinho'ya ya destek vererek, İspanyol kulübünü eleştirdi

Robinho'nun transfer döneminin son gününde Manchester City'e gitmekle iyi bir karar aldığını savunan Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Roberto Carlos, "Robinho'nun Real Madrid'te yaşadıklarının aynısını ben de yaşadım. Sözleşmemi 2 yıl uzatmak istiyordum ama bana sadece 1 yıllık sözleşme teklif ettiler. Robinho kulüp adından bağımsız olarak hareket edip gitmekle iyi yaptı" açıklamasında bulundu.

Roberto Carlos, Robinho'nun 2 yıl içinde dünyanın en iyi futbolcusu olacağını iddia etti. Bu arada 35 yaşındaki futbolcu, "Kendimi halen iyi hissediyorum, 40 yaşına kadar oynamak hoşuma gider" şeklinde konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24