Carlos'tan acı itiraf!

THY'na ait özel bir seferle Porto Havaalanı'na gelen sarı-lacivertli kafilede, en yoğun ilgiyi teknik direktör Luis Aragones ve Brezilyalı futbolcu Roberto Carlos gördü.Portekizli bir taraftar, Aragones'e karanfil hediye ederken, İspanyol teknik adam da taraftarlara imza dağıttı.Bu arada, Portekiz basınının yoğun ilgisi altında kalan Roberto Carlos ise yaptığı açıklamada, “Porto güçlü bir takım. Queresma'nın yokluğu büyük bir kayıp olsa da evinde oynaması nedeniyle Porto favoridir. Ancak biz kazanmak için buradayız. Zor bir maç olacak” şeklinde konuştu.Porto'nun geçtiğimiz yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadığı maçı hatırlatan Portekiz basınına “Fenerbahçe, Real Madrid değil” şeklinde cevap veren Carlos, kendisinin de şu anda 35 yaşında olduğunu, Real Madrid'deki gibi oynamadığını söyledi.Kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın başında bulunduğu Fenerbahçe kafilesi, havaalanından kalacağı otele doğru hareket etti.