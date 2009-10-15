Carlos'a Arjantin'den talip var!

Sık sık Brezilya'ya dönmek istediğini söyleyen Fenerbahçeli Roberto Carlos, Arjantin'in San Lorenzo takımının da kendisini transfer etmek istediğini açıkladı.



Fenerbahçeli Roberto Carlos'a, Arjantin'in San Lorenzo de Almagro kulübünden teklif götürüldüğü bildirildi.



Arjantin basınına açıklama yapan Roberto Carlos, San Lorenzo de Almagro'dan gelen teklifi doğrularken, ülkesine dönmesi için Brezilya'nın Corinthias kulübünden de teklif aldığını belirtti.



''San Lorenzo'da, Arjantin'de oynamak beni baştan çıkartıyor'' ifadesini kullanan Carlos, ''Arjantin'de oynama olasılığı somut bir şey. San Lorenzo ismi ortaya çıktığında hemen 'evet' dedim, çünkü Arjantin futbolunun önemli bir kulübü... Çekici, iyi düzeyde olan bir kulüp. Orada oynamak benim için gurur verici olur'' diye konuştu.



Güney Amerika Kupası'na güçlü bir kadroyla katılmak isteyen San Lorenzo de Almagro'nın özellikle Romagnoli, Luna ve Torres'in sakatlıklarından sonra zor durumda kaldığı ve futbolcu transfer edeceği söyleniyor.



Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Roberto Carlos, Aralık ayında ayrılmak istediğini duyurmuştu.

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