-CARLOS YENİ TAKIMIYLA ANTALYA'DA ANTALYA (A.A) - 20.02.2011 - Brezilya'nın Corinthians ekibiyle sözleşmesini feshettikten sonra Rusya Ligi ekiplerinden Anzhi Makhachkala ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Roberto Carlos (37), takımı ile ilk antrenmanına çıktı. Roberto Carlos, takımının Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek beldesinde bulunan Spice Otel'deki kampına katıldı. Teknik direktör Gadzhi Gadzhiev ve medya sorumlusu Alexander Udaltsev ile basın toplantısı düzenleyen Carlos, tecrübesini yeni takımına taşımak istediğini söyledi. Anzhi forması ile çok fazla gol atmaya çalışacağını anlatan Carlos, bir çok takımdan teklif aldığını ancak Anzhi forması giyeceği için mutlu olduğunu ifade etti. Futbol hayatını 41 yaşına kadar sürdürmeyi hedeflediğini kaydeden Carlos, jübilesini yaptıktan sonra Brezilya Milli Takımı'nda görev almak istediğini vurguladı. Rus gazetecilerin, ''Ronaldo jübile yaptı ancak siz onun iyi arkadaşısınız. Onu ikna edip Anzhi'de birlikte forma giymek ister misiniz?'' sorusuna Carlos, ''Ronaldo ile Anzhi'de forma giymeyi umuyorum. Bir gün birlikte bu takımın başarısı için top koşturmak isterim. Ronaldo ile konuştum. Bir gösteri maçına gelecek'' yanıtını verdi. Roberto Carlos, Beşiktaş-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli takımı destekleyeceğini belirterek, ''Fenerbahçe'nin sahadan 2-0 galip ayrılacağını düşünüyorum. Fenerbahçe ile duygusal anlamda çok büyük bağlarım var. Fenerbahçe kulübünde çok yakın dostlarım var'' dedi. Fenerbahçe'yi her zaman takip ettiğini anlatan Carlos, gazetecilerin şampiyonluk adayını sormaları üzerine, ''Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum. Ama lig bu sene çok denk geçiyor. Kimin şampiyon olacağı belirsiz'' diye konuştu. Sarı-lacivertli Can Arat, Bilica ve Andre Santos ile görüştüğünü ifade eden Carlos, Anzhi'ye transfer olmasının Türkiye'deki arkadaşlarını da mutlu ettiğini dile getirdi. -AYKUT KOCAMAN ÇOK BAŞARILI OLACAK- Bir gazetecinin, ''Zico'nun gönderilmesini hata olarak gördün. Takımın başında şuan Kocaman var. Aykut Kocaman ile Fenerbahçe'nin başarılı olacağını düşünüyor musun?'' şeklindeki sorusuna Carlos, ''Aykut hoca Fenerbahçe ile Türkiye ve Avrupa'da çok başarılı olacak. Hatadan bahsetmek bana düşmez. O başkanın kararıdır. Aykut hoca Türk futbolu adına çok değerli bir kişi'' diye yanıt verdi. Carlos, bir gazetecinin, ''Genellikle Brezilyalı oyuncular Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra eleştirel anlamda basında görüşleri çıkıyor. Söyleyemediklerini ayrıldıktan sonra mı söylüyorlar? Bir baskı mı var?'' sorusuna ise şöyle yanıt verdi: ''Ben hiçbir zaman Fenerbahçe takımıyla ya da taraftarı ile ilgili eleştiride bulunmadım. Sadece 'Bazen kötü sonuçlar geldiğinde suçlu oyuncu gösteriliyor ve oyuncular gönderiliyor' dedim. Tek suçlu oyuncular değil ve bu bir ekip oyunu. Başarısızlıkta bir çok etken oluyor. Fenerbahçe, Real Madrid ve Inter ile eş bir takım.'' Türkiye'de en çok Fenerbahçe taraftarını, kebabı ve arkadaşlarını özlediğini söyleyen Carlos, Türkiye'ye yakın bir bölgeye transfer olduğu için sık sık gelerek kebap yiyebileceğini kaydetti. Carlos, basın toplantısının ardından yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı. Takım arkadaşları ile tanışan Carlos'un antrenmanda oldukça neşeli olduğu görüldü.