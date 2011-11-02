-Carlos takımın başında İSTANBUL (A.A) - 02.11.2011 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, teknik direktör Carlos Carvalhal'in, şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan Tayfur Havutçu çıkana kadar takımın başında kalacağını söyledi. Yıldırım Demirören, Lig TV'de katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın sezon başladığından beri inişli çıkışlı grafiğinden dolayı Carvalhal'in gönderileceği yolunda yorumlar yapıldığını hatırlatarak, şöyle konuştu: ''Ben Carlos hocayı, Tayfur hoca çıkana kadar göndermeyeceğim. Çünkü Carlos hoca, Tayfur hocanın temsilcisi. Bir sürü teklif geliyor, yönetim kurulu arkadaşlarımdan da geldi. Gönderirsek, yarın yeni bir isim getirmemiz lazım. Peki bunu teklif edenler, içerdeki Tayfur hocanın durumunu düşünüyorlar mı? Tayfur hocanın durumu önemli. Tayfur hoca gelene kadar Carlos hoca kalacak. Carvalhal'den çok memnunuz. Carlos kişilik olarak da harika bir insan. Tabii ki avantajı Portekizli olması. Futbolcuların da sevdiğine inanıyorum.'' -''3 Temmuz çok etkiledi''- Başkan Demirören, 3 Temmuz'da başlayan şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturmanın takımı çok etkilediğini söyledi. Şu an oluşturdukları kadronun tam karşılığını alamadıklarını belirten Demirören, ''Karşılığını mutlaka alacağız. Futbolcularımız çok kaliteli, ama 3 Temmuz'dan beri yaşadığımız süreç bizi çok etkiledi. Teknik adamımız, yöneticimiz Adalı cezaevinde ve bir karar çıkmadı. Kararın çıkmaması bir kambur olarak takımımızın sırtında. Bu da ortaya konulan futbolu da etkiliyor'' şeklinde konuştu. -''Quaresma konusunda haklılar''- Taraftarların son dönemde takım oyununa katkısı olmaması nedeniyle Quaresma'ya tepki gösterdiklerinin belirtilmesi üzerine Demirören, şu ifadeleri kullandı: ''Taraftarımız Quaresma'nın takım için oynamasını istemekte haklı. Quaresma, bir yıldız ama takım için oynamalı. Takım için oynamazsan bu tepkiyi alırsın. Takım içinde ne olursan ol, takım için ne yaptığın önemlidir. Hatta seyirci ile bir konuşması oldu, 'İstersen sen gel oyna' diye. Aslında o, oynayamamanın verdiği bir şeydi. Ama bu kaos varken, bu oyuncular çıkıp bir şey demiyorsa bizim de onları desteklememiz lazım.'' -''Guti, giderken olumlu ayrılmalı''- Yıldırım Demirören, Guti Hernandez'in son dönemlerde kadroya alınmadığı, İspanyol futbolcuya transfer teklifi gelip gelmediği sorusuna ise, ''Bu konuda bizim karar verme lüksümüz yok. Oyuncuyla mukavelemiz var. Bu sezon sonu bitiyor. Oynayıp oynamaması hocanın kararıdır. Ben bugüne kadar hiçbir teknik adama 'Bunu oynat, oynatma' demedim. Benim tek düşüncem buradan ayrılırken olumlu şekilde ayrılması. İspanya'da hala insanlar Guti formasıyla maça gidiyorlar. Guti böyle Avrupa'ya yayılmış. Buradan giderken yapacağı olumlu konuşmalar Türkiye için önemli. Giderken olumlu ayrılmalı'' diye yanıt verdi.