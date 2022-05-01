Carlo Ancelotti, futbol tarihine geçti

İspanya LaLiga'da Real Madrid, 2021-22 sezonunda şampiyonluk ipini göğüslerken teknik direktör Carlo Ancelotti, Avrupa'nın beş büyük liginde şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör oldu.

İspanya LaLiga'da Real Madrid, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 34. hafta maçında evinde Espanyol'u 4-0 mağlup eden eflatun-beyazlılar, 81 puana ulaştı ve 35. zaferini ilan etti.

Ligde 35. şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, Juventus'u (34) geride bırakarak Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla şampiyon olan takım oldu.

Carlo Ancelotti tarihe geçti

Başkent ekibinin bu şampiyonluğuyla Carlo Ancelotti, tarihe geçti. İtalyan teknik adam, beş büyük ligde şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör oldu.

62 yaşındaki çalıştırıcı, 2003-04 sezonunda İtalya Serie A'da Milan ile, 2012-13'te Ligue 1'de Paris Saint-Germain ile, 2009-10'da İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile, 2016-17'de Bundesliga'da Bayern Münih ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti yönetiminde bu sezon İspanya Süper Kupası'nın ardından lig şampiyonluğuyla ikinci kupasını müzesine götürdü.

La Liga'nın en fazla gol atan takımı olan Real Madrid (72), kalesinde 29 gol gördü.